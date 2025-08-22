Ławrow podkreślił, że rosyjski przywódca postawił jasny warunek. Prezydent Putin jasno powiedział, że jest gotowy do spotkania, pod warunkiem że będzie ono miało prawdziwą agendę, agendę prezydencką – stwierdził. Rosyjski minister zasugerował, że to strona ukraińska utrudnia postępy w kierunku porozumienia pokojowego. Jak podają media, Biały Dom pracuje nad ustaleniem terminu i miejsca szczytu po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Eskalacja napięcia

W czwartek, Rosja przeprowadziła jedną z największych operacji powietrznych od początku wojny. Atak uderzył w cele na terenie całej Ukrainy, w tym w amerykańską firmę elektroniczną. Kreml nie spieszy się z organizacją rozmów pokojowych.