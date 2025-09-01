Spotkania z czołowymi badaczami i przedsiębiorcami będą dotyczyć komercjalizacji badań, ekosystemu innowacji oraz najważniejszych wdrożeń, które już dziś przekładają się na realne korzyści społeczne i gospodarcze. Goście Pawilonu Polskiej Nauki zapoznają się z przełomowymi projektami: od zaawansowanych biotechnologii, poprzez rozwiązania STEM i cyfrowe narzędzia diagnostyki medycznej, aż po innowacje w branży mleczarskiej czy systemy monitorowania środowiska. Równolegle prowadzone będą pokazy interaktywne, warsztaty i konsultacje z ekspertami transferu technologii.

W programie nie zabraknie też debat o finansowaniu nauki, umiędzynarodowieniu badań, skutecznych mechanizmach ochrony własności intelektualnej czy roli młodego pokolenia innowatorów. Liderzy NCN, NCBR czy NAWA i licznie obecni przedstawiciele biznesu będą rozmawiać o wyzwaniach i przyszłych przewagach konkurencyjnych Polski w Europie. Pawilon Polskiej Nauki to także przestrzeń otwarta na przyszłych liderów – studentów i doktorantów, dla których Forum Ekonomiczne to niepowtarzalna szansa na networking i zdobywanie nowych doświadczeń.

Gromadząc co roku tysiące liderów ze świata nauki, biznesu i administracji, Forum Ekonomiczne w Karpaczu staje się areną decydującą o kierunkach rozwoju nie tylko Polski, ale całego regionu. Szeroka obecność polskiej nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dowodem na silne powiązanie badań z gospodarką, a ich synergia jest kluczowa dla przyszłości Polski jako kraju innowacyjnego, odpornego i konkurencyjnego.