Znaleziony przedmiot zostanie zutylizowany na poligonie

W komunikacie zamieszczonym ŻW przekazała, że przedmiot ten zostanie niezwłocznie przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach, będzie zutylizowany.

Informację o znalezisku poinformowano w sobotę na platformie X. Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w Józefowie, pow. otwocki, gdzie Policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków ppanc typu Fagot. Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy - brzmi komunikat.

Nie ma zagrożenia dla mieszkańców

Obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców - podkreślono w komunikacie. Żandarmeria przypomniała też o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione.

Przedmiot znaleziono na dawny korycie Wisły

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku asp. Bartłomiej Baran przekazał, że działania służb prowadzone są od piątku wieczór w związku ze znalezieniem w dawnym korycie Wisły, tzw. jeziorze Łacha, przez osoby postronne przedmiotu przypominającego ręczną wyrzutnię. Jesteśmy na miejscu, zabezpieczamy prowadzone czynności pod względem przeciwpożarowym - powiedział.