Według Polaków prezydent lepiej dba o polskie sprawy niż rząd

W najnowszym sondażu zadano jego uczestnikom pytanie: "Czyje działania w sprawach międzynarodowych, Pana/Pani zdaniem, przynoszą Polsce więcej korzyści?". Większość, czyli 31,4 proc. ankietowanych oceniło, że jest to prezydent RP Karol Nawrocki. Natomiast dla 27,9 proc. uczestników badania lepiej o sprawy zagraniczne kraju dba rząd.

16,1 proc. badanych uważa, że jeśli chodzi o dbanie o interesy Polski na arenie międzynarodowej, to działania zarówno prezydenta, jak i rządu są w takim samym stopniu dobre. 13,2 proc odpowiedziało "trudno powiedzieć", a dla 11,3 proc. ankietowanych wspomniane działania nie są dobre w wykonaniu "żadnego z nich".

W ramach badania przeprowadzono 1067 ankiet

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-10 września 2025 r. przez agencję IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W ramach badania przeprowadzono 1067 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.