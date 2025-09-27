Papierosy nie miały polskiej akcyzy

O balonie meteorologicznym, który wylądował przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku poinformował TVN24 pokazując zdjęcie otrzymane na Kontakt24. Informację potwierdziła podlaska policja. Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji powiedziała, że balon miał lokalizator, a w pakunku były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nie policzono jeszcze ile papierosów przemycono do Polski w ten sposób.

Przypadków takiego przemytu papierosów w nocy z piątku na sobotę w Podlaskiem było więcej, zatrzymywane są także osoby, które zgłaszają się po odbiór tej kontrabandy - poinformowała Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Na razie Straż Graniczna nie podaje więcej szczegółów, bo prowadzi działania w tej sprawie.

Straż Graniczna poinformowała natomiast o kolejnym balonie znalezionym w Kleosinie. Szczegółów na razie nie podano.

Wartość przemyconych papierosów to ok. 2,2 mln zł

Służby w Podlaskiem wielokrotnie wcześniej znajdowały balony meteorologiczne, które wykorzystywano do przemytu papierosów przez polsko-białoruską granicę. Ewelina Lewkowicz podsumowała, że dotychczas było ponad 90 takich przypadków, a łączna wartość przemyconych w ten sposób papierosów to ok. 2,2 mln zł.

Przejścia graniczne zamknięte od 2021 roku

Podlaskie graniczy m.in. z Białorusią. W regionie zamknięte są wszystkie drogowe polsko-białoruskie przejścia graniczne, od lata 2021 r. trwa wywołany przez Białoruś kryzys migracyjny. W nocy ze środy na czwartek otwarto ponownie ruch na kolejowych przejściach w Kuźnicy i Siemianówce, które były zamknięte w związku z manewrami Zapad na Białorusi. Przez te przejścia odbywa się jedynie transport towarów, nie ma ruchu osobowego.