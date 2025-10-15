Zwycięski rolnik Brandon Dawson otrzymał nagrodę, która wyniosła 21 114 dolarów - po 9 dolarów za każdy funt dyni (ważącej 2346 funtów).

Nagroda wzrosłaby o 30 tys. dolarów, gdyby zwycięzca pobił rekord świata. Ten jednak od 2023 r. należy do Travisa Giengera, któremu udało się wyhodować giganta ważącego 2749 funtów (prawie 1247 kg).

Dynia większa od samochodu. Właściciel zgarnął 21 tys. dolarów i tytuł mistrza świata

W tym roku Gienger miał pecha: warzywo, które pielęgnował na konkurs, pękło. Rolnik pojawił się więc na konkursie tylko jako widz, by kibicować swoim konkurentom - podała agencja.