Ranking oparty jest na szeroko zakrojonym badaniu ankietowym oraz analizie danych przestrzennych, przeprowadzonym za pomocą autorskiej platformy analitycznej Algolytics. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi i technologii pozwoliło nie tylko wyłonić liderów, ale też dokładnie przyjrzeć się potencjałowi i wyzwaniom, z jakimi mierzą się polskie gminy.

Raport ilustruje jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, wysokiej jakości danych przestrzennych oraz technik Location Intelligence pozwala prowadzić kompleksowe i pogłębione analizy, które przekładają się na realne wsparcie w podejmowaniu decyzji rozwojowych – mówi Marcin Woch, CEO Algolytics Technologies.

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Nowy ranking pokazuje zaskakujące wyniki

Podstawą klasyfikacji było aż 90 różnych wskaźników – od opieki zdrowotnej, przez edukację i transport, po warunki ekonomiczne i środowiskowe. Ranking został opracowany w dwóch ujęciach: eksperckim i społecznym, przy czym ten drugi bazował na reprezentatywnym badaniu opinii Polaków.

W zestawieniu znalazły się zarówno metropolie takie jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków, jak i mniejsze miejscowości, które skutecznie wykorzystują swoje atuty. Czołowe lokaty zdobyły te gminy, które wyróżniają się dobrą komunikacją, dostępnością usług, wysokim poziomem bezpieczeństwa i jakością życia codziennego.

Równocześnie raport pokazuje wyraźne różnice terytorialne. Najlepiej oceniane są rejony centralnej i południowo-zachodniej Polski oraz okolice dużych aglomeracji. Na drugim biegunie znalazły się głównie gminy wiejskie z północy i północnego wschodu, gdzie problemy dotyczą głównie dostępności usług, komunikacji i rynku pracy.

Dziesięć filarów jakości życia

Eksperci podkreślają, że nie ma jednego czynnika decydującego o wysokiej jakości życia – to raczej kombinacja wielu elementów. W jednych gminach przeważa dobrze rozwinięty transport, w innych mocnym punktem są usługi publiczne, w jeszcze innych – ekologia czy poczucie bezpieczeństwa.

Raport ocenia każdą gminę w 10 głównych obszarach, co pozwala dokładnie zdiagnozować mocne i słabe strony danego miejsca i lepiej planować lokalne inwestycje.

Spośród 10 dziesięciu wymiarów jakości życia warto wyróżnić warunki ekonomiczne. Stanowią one istotny komponent analizy lokalnej, wspierając samorządy, instytucje publiczne oraz sektor prywatny w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych i rozwojowych. Na tym tle za dobry przykład mogą posłużyć dane regionalne o ukredytowieniu i kulturze płatniczej w Polsce. Widzimy, że co drugi Polak spłaca pożyczkę lub kredyt. Dane BIK pokazują wyraźne regionalne zróżnicowanie tego wskaźnika - najwyższy poziom ukredytowienia obserwujemy w województwach zachodnich, takich jak dolnośląskie (51,4 proc.) i lubuskie (51,3 proc.), natomiast najniższy w regionach południowo-wschodnich: świętokrzyskim (38,5 proc.) i podkarpackim (39,1 proc.). – zaznaczył Sławomir Nosal, BIK

Za przygotowanie raportu odpowiadała Algolytics Technologies wraz z Agencją SW Research, przy wsparciu partnerów strategicznych – Allegro, BIK, Krajowego Centrum Danych Otwartych – oraz partnerów merytorycznych: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i Pracodawców RP. W tworzeniu raportu aktywnie uczestniczyli także eksperci branżowi i przedstawiciele samorządów.