Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Nowy ranking pokazuje zaskakujące wyniki

Ranking oparty jest na szeroko zakrojonym badaniu ankietowym oraz analizie danych przestrzennych, przeprowadzonym za pomocą autorskiej platformy analitycznej Algolytics. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi i technologii pozwoliło nie tylko wyłonić liderów, ale też dokładnie przyjrzeć się potencjałowi i wyzwaniom, z jakimi mierzą się polskie gminy.

Raport ilustruje jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, wysokiej jakości danych przestrzennych oraz technik Location Intelligence pozwala prowadzić kompleksowe i pogłębione analizy, które przekładają się na realne wsparcie w podejmowaniu decyzji rozwojowych – mówi Marcin Woch, CEO Algolytics Technologies.

Podstawą klasyfikacji było aż 90 różnych wskaźników – od opieki zdrowotnej, przez edukację i transport, po warunki ekonomiczne i środowiskowe. Ranking został opracowany w dwóch ujęciach: eksperckim i społecznym, przy czym ten drugi bazował na reprezentatywnym badaniu opinii Polaków.

W zestawieniu znalazły się zarówno metropolie takie jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków, jak i mniejsze miejscowości, które skutecznie wykorzystują swoje atuty. Czołowe lokaty zdobyły te gminy, które wyróżniają się dobrą komunikacją, dostępnością usług, wysokim poziomem bezpieczeństwa i jakością życia codziennego.

Równocześnie raport pokazuje wyraźne różnice terytorialne. Najlepiej oceniane są rejony centralnej i południowo-zachodniej Polski oraz okolice dużych aglomeracji. Na drugim biegunie znalazły się głównie gminy wiejskie z północy i północnego wschodu, gdzie problemy dotyczą głównie dostępności usług, komunikacji i rynku pracy.

Dziesięć filarów jakości życia

Eksperci podkreślają, że nie ma jednego czynnika decydującego o wysokiej jakości życia – to raczej kombinacja wielu elementów. W jednych gminach przeważa dobrze rozwinięty transport, w innych mocnym punktem są usługi publiczne, w jeszcze innych – ekologia czy poczucie bezpieczeństwa.

Raport ocenia każdą gminę w 10 głównych obszarach, co pozwala dokładnie zdiagnozować mocne i słabe strony danego miejsca i lepiej planować lokalne inwestycje.

Spośród 10 dziesięciu wymiarów jakości życia warto wyróżnić warunki ekonomiczne. Stanowią one istotny komponent analizy lokalnej, wspierając samorządy, instytucje publiczne oraz sektor prywatny w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych i rozwojowych. Na tym tle za dobry przykład mogą posłużyć dane regionalne o ukredytowieniu i kulturze płatniczej w Polsce. Widzimy, że co drugi Polak spłaca pożyczkę lub kredyt. Dane BIK pokazują wyraźne regionalne zróżnicowanie tego wskaźnika - najwyższy poziom ukredytowienia obserwujemy w województwach zachodnich, takich jak dolnośląskie (51,4 proc.) i lubuskie (51,3 proc.), natomiast najniższy w regionach południowo-wschodnich: świętokrzyskim (38,5 proc.) i podkarpackim (39,1 proc.). – zaznaczył Sławomir Nosal, BIK

Za przygotowanie raportu odpowiadała Algolytics Technologies wraz z Agencją SW Research, przy wsparciu partnerów strategicznych – Allegro, BIK, Krajowego Centrum Danych Otwartych – oraz partnerów merytorycznych: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i Pracodawców RP. W tworzeniu raportu aktywnie uczestniczyli także eksperci branżowi i przedstawiciele samorządów.