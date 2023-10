Boomerskie Słowo Roku 2023. Co to za plebiscyt?

To stosunkowo nowy ranking. W tym roku za organizację plebiscytu odpowiadał Piotr Iskra, właściciel portalu Iskry Wiedzy. Konkurs ten powstał w opozycji do Młodzieżowego Słowa Roku, po raz pierwszy zorganizowano go w 2022 r. W tym roku internauci wysyłali swoje propozycje, które zostały zebrane przez portale Joemonster i Demotywatory. W finale uczestnicy głosowali, wybierając spośród 21 pozycji, wyłonionych w poprzednim etapie. Z zestawienia wykreślono zwycięzców z poprzedniego roku, czyli określenia "cepeen" i "żal".

Boomerskie Słowo Roku 2023. Wyniki plebiscytu

Na czele tegorocznego zestawienia znalazł się zwrot "Proszę ja Ciebie". Na podium uplasowały się jeszcze "facetka" i "za moich czasów". Poza tym możemy w rankingu możemy znaleźć też takie określenia, jak: "w dechę" czy "prywatka".

proszę ja ciebie – 14,44 proc.

facetka – 10,87 proc.

za moich czasów – 9,16 proc.

klawo – 7,40 proc.

wihajster – 6,74 proc.

pannica – 6,39 proc.

serwus – 4,68 proc.

pekaes – 4,38 proc.

prywatka – 4,28 proc.

git – 4,23 proc.

ten teges – 4,18 proc.

kaszana – 3,27 proc.

sień – 3,07 proc.

dyskoteka – 2,67 proc.

wiocha – 2,52 proc.

synek – 2,42 proc.

essa – 2,11 proc.

w dechę – 2,11 proc.

saturator – 2,01 proc.

wapniak – 1,91 proc.

boomer – 1,16 proc.

Boomer. Kto to? Należysz do tej grupy?

Pierwotnie zwrot wiązał się z określeniem ludzi, urodzonych w czasie wyżu demograficznego po II wojnie światowej (ang. baby boomers). Aktualnie ta definicja jest nieco rozszerzona. Posłużyliśmy się sprawdzonymi informacjami z branżowego portalu polszczyzna.pl.

Slangowe słowo boomer [czyt. bumer] to określenie ludzi starszych co najmniej pokolenie od obecnej młodzieży. Wyraz ten używany jest, by wyrazić ironię. Osoba, która została tak nazwana, często nie zna omawianego słowa, zatem można w ten sposób obrazić kogoś bez jego wiedzy. Ludzie określani jako boomerzy(lub boomers) na ogół cechują się niezrozumieniem współczesnego świata, a przede wszystkim wszelkich zmian społecznych i nowej technologii. Nie podążają za najnowszymi trendami, wolą swoją dawną rzeczywistość, do której są przyzwyczajeni. Ponadto często wyrażają tęsknotę za przeszłością.

Boomer – przykłady użycia wyrazu

Portal polszczyzna.pl pokusił się również o zaprezentowanie kilku przykładów użycia wyrazu boomer.