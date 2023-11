Głuszec zwyczajny: Gatunek zagrożony w Polsce wyginięciem

Głuszec jest to ptak należący do rodziny kurowatych. Zamieszkuje tereny Europy i Azji. Choć w skali globalnej nie jest on zagrożony wyginięciem, to niestety w Polsce jest on obecnie pod ścisłą ochroną ze względu na bardzo małą liczbę osobników terenie kraju. Wszystko za sprawą tego, że głuszec przez wiele lat był gatunkiem nie tylko charakterystycznym pod kątem przyrodniczym, ale również pod kątem łowieckim. Głuszce padają również ofiarą napadów niewielkich drapieżników takich jak kuny, lisy czy jenoty. Obecnie w Polsce ptaki te występują w Karpatach, w Puszczy Solskiej oraz w Puszczy Augustowskiej.

Mała grupa osobników żyje również w Borach Dolnośląskich, jednak tylko dzięki prowadzonemu programowi restytucji, w tym wsiedleń - czyli działań, które mają odtworzyć populację głuszca w tym rejonie. Jak podaje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, przez ostatnie kilkadziesiąt lat głuszce zniknęły z Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej oraz Pomorza. Natomiast na terenie Puszczy Sandomierskiej i Puszczy Solskiej obserwowany jest spadek liczebności oraz zmniejszanie areału ich występowania. Głuszec jest pod ścisłą ochroną od 1995 roku.

Ośrodek Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk

Głuszec w Polsce jest zagrożony wyginięciem. Dlatego też już w latach 90-tych ubiegłego wieku podjęto kroki, aby temu zapobiec. Leżajski ośrodek hodowli Głuszca został założony w 1993 roku przez myśliwych z lokalnych kół łowieckich. Rok później został on przejęty przez tamtejsze nadleśnictwo. Młode głuszce z tego ośrodka są transportowane do lasów w całym kraju.

Ośrodek pełni również funkcję edukacyjną. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu grupy zainteresowanych mogą wziąć udział w lekcji na temat tego gatunku oraz obserwować głuszca w sali edukacyjnej przez lustro weneckie.

Tylko w tym roku ośrodek hodowlany w Nadleśnictwie Leżajsk odchował 56 młodych ptaków tego gatunku, a 50 z nich trafiło już na wolność. Pozostałe 6 młodych głuszców został w ośrodku, aby rozbudować bazowe stado.

Hodowle Głuszca w Polsce prowadzone przez Lasy Państwowe

Lasy Państwowe prowadzą obecnie trzy ośrodki hodowli głuszca: