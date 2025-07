Ostrzeżenie II stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla woj. lubuskiego i części woj. zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Wysokość opadów może lokalnie wynieść do 90 mm. Prognozowane są też wiatr, którego porywy w burzach mogą sięgać 90 km/h i miejscami grad. Alert obowiązuje od godz. 15.00 w poniedziałek do wtorkowego poranka.

Ostrzeżenie II stopnia przed burzami wydano dla woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i części woj. wielkopolskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm, lokalnie 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad" – czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do wtorku do godz. 8.00.

Ostrzeżeniem I stopnia przed burzami objęto woj. łódzkie oraz część woj. wielkopolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, a lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do wtorku rano.

Alert RCB: burze, ulewny deszcz i silny wiatr

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "Uwaga! Dziś i w nocy (21/22.07) burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" do mieszkańców woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i części woj. wielkopolskiego (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, gostyński, grodziski, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, Poznań, poznański, rawicki, szamotulski, śremski, wolsztyński) i zachodniopomorskiego (powiaty: choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin, Świnoujście).

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.