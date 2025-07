Wiadomość o odejściu generała przekazał publicznie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm — te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążoną w żałobie Rodziną" - napisał szef MON na portalu X.

Generał Waldemar Skrzypczak urodził się 19 stycznia 1956 r. w Szczecinie.