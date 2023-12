Fundacja przeprowadziła wywiady z dziennikarzami różnego szczebla, którzy pracowali lub nadal pracują w mediach regionalnych Polski Press po tym, jak wydawnictwo przejął Orlen. W wyniku rozmów powstał raport "Od prasy regionalnej do Orlen Press. Sytuacja w mediach należących do Polska Press". W wywiadach porównywano sytuację sprzed przejęcia wydawnictwa przez Orlen jak i po tym zdarzeniu, notowanym na grudzień 2020 roku.

Wpływ polityki na redakcje regionalne

Przypomnijmy, że przejęcie Polski Press przez Orlen w 2020 roku doprowadziło do szeregu zmian w funkcjonowaniu redakcji mediów regionalnych. Zatrudniano nowe osoby, zmieniano warunki zatrudnienia. Szczególną uwagę zwracały zmiany na stanowiskach redaktorów naczelnych i ich zastępców. Jak w rozmowach z HFPC zaznaczaczali dziennikarze, roszady na tych stanowiskach miały być motywowane politycznymi interesami.

Jedna z rozmówczyń przyznała, że wicenaczelny w jej tytule "jest człowiekiem, który ma nie dopuszczać do tego, żeby partii rządzącej włos z głowy spadł".

"Nie atakujemy rządu"

Raport HFPC zidentyfikował pięć najważniejszych wątków wywierania wpływu Orlenu na dziennikarzy Polski Press. Wśród nich wymieniane jest:

Faworyzowanie rządzącej większości i jej polityków w przekazie redakcyjnym. Jedna z osób uczestniczących w badaniu przywołała wypowiedź nowego redaktora naczelnego, który miał powiedzieć: "nie atakujemy rządu".

politycznej. Ograniczanie wyboru tematów, które miały być uznawane za wrażliwe dla rządzącej większości , takich jak sytuacja uchodźców, prawa mniejszości, w tym osób LGBTQ+ lub informacji związanych z funkcjonowaniem Orlenu.

Polska Press jak Wiadomości TVP?

Część badanych wskazywała na to, że media regionalne pod egidą Polski Press miały zacząć funkcjonować w sposób zbliżony do Wiadomości TVP. Według innej części, regionalnym tytułom daleko jeszcze do TVP Info.

Według rozmówców i rozmówczyń HFPC, testem na rzetelność i obiektywność w mediach Polski Press ma być okres okołowyborczy.

Obajtek o zmianach w redakcjach Polska Press: Ludzie odchodzą za porozumieniem stron

Przypomnijmy, że ponad dwa lata temu Daniel Obajtek, prezes Orlenu wypowiadał się w sprawie warunków, jakie panują w redakcjach Polski Press.

W rozmowie z "Super Expressem" Obajtek zapewniał, że to nieprawda, że Orlen robi jakieś czystki w Polska Press, co wtedy było zarzucane spółce. - Ludzie odchodzą za porozumieniem stron. I powtórzę, że jako właściciel mamy prawo do pewnych decyzji kadrowych na stanowiskach kierowniczych. Jak TVN czy "Gazeta Wyborcza" dokonują zmian personalnych, to nikt im się w to nie wtrąca - powiedział.

Dodał, że rozmawiał z przewodniczącymi związków zawodowych z Polska Press i wie, w jakich warunkach pracowali tam ludzie. - Gdy niemiecki właściciel zwalniał kilkaset osób, nikt nie robił zrzutki dla zwalnianych, nikt się za nimi nie wstawiał. Od 2008 roku dziennikarze nie mieli w Polska Press podwyżek. A jakie mieli warunki lokalowe! Dramat! Dla mnie ważny jest szacunek dla pracownika - zapewniał prezes PKN Orlen.