Z informacji Business Insider Polska wynika, że największe szanse na objęcie stanowiska prezesa Orlenu ma Robert Soszyński. To były prezes PERN i wiceprezydent Warszawy. Z kolei Gazeta Wyborcza podaje, że do zmiany może dojść już w środę.

Zresztą nie tylko Obajtek może zastanawiać się nad swoją przyszłością w państwowej spółce. Jak czytamy na Money.pl, ze swoimi stanowiskami może wkrótce pożegnać się 240 osób - członków rad nadzorczych lub członków zarządu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Sam Obajtek na antenie RMF FM w kwietniu zapowiadał, że jeśli wybory wygra opozycja, odejdzie ze swojego stanowiska. Jak dotąd to się nie stało.

Kim jest Daniel Obajtek?

Daniel Obajtek jest polskim menedżerem i urzędnikiem państwowym. Znany jest przede wszystkim z pełnienia funkcji prezesa zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. od 2018, jednej z największych firm w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmującej się przede wszystkim przetwórstwem ropy naftowej.

Przed dołączeniem do PKN Orlen, Obajtek pełnił różne funkcje w polskiej administracji publicznej i biznesie, w tym jako prezes Energa SA, jednej z większych firm energetycznych w Polsce, oraz jako wójt gminy Pcim.

Jest postacią często kojarzoną z partią Prawo i Sprawiedliwość (PiS), choć nie jest politykiem. Jego kariera zawodowa nabrała znaczenia szczególnie po 2015 roku, kiedy to PiS doszedł do władzy. Obajtek jest uważany za blisko związany z tą partią i jej liderami, co wpłynęło na jego pozycję w polskim sektorze energetycznym i naftowym.