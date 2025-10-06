Troje naukowców - Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi - otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycia dotyczące nabywania tzw. immunotolerancji obwodowej.
Jak uzasadnił Komitet Noblowski, tegoroczni laureaci "zidentyfikowali komórki będące strażnikami układu immunologicznego - regulatorowe limfocyty T, dzięki czemu położyli podwaliny dla nowej dziedziny badań".
Nagrodą, w wysokości 11 mln koron szwedzkich, podzielą się po równo.
