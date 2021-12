Technologia stojąca za tą rewolucją nie jest jeszcze w pełni gotowa, ale jej zręby już powstały. Nie da się jej też powstrzymać, biorąc pod uwagę konsumenckie trendy - w tym rosnącą niechęć do spożywania posiłków zwierzęcego pochodzenia. Zwłaszcza że jest o co grać: wartość globalnego rynku mięsa była szacowana w ubiegłym roku na 1 bln dol. (ok. 4 bln zł). Nawet jeśli komórkowa hodowla mięsa - jak profesjonalnie nazywa się ta technologia - nie zastąpi całkiem tradycyjnej hodowli zwierząt, to i tak do uszczknięcia jest spory kawałek tortu.