Temat zdrowia psychicznego już od pewnego czasu przestał był tematem tabu. O ile jednak wiele mówi się o problemach dzieci, nastolatków i osób dorosłych, niewiele uwagi poświęcano temu, jak czują się seniorzy. To zagadnienie postanowili zgłębić naukowcy z The University of Queensland i Harvard Medical School. Okazało się, że osoby w podeszłym wieku cierpią na zaburzenia psychiczne częściej, niż mogłoby się nam wydawać.