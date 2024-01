Ta niesamowita konstrukcja została znaleziona przez Kathleen Martinez z Uniwersytetu Santo Domingo na Dominikanie oraz jej współpracowników. Tunel jest wysoki na 2 metry i znajduje się 13 metrów pod ziemią. Wykuto go w niezwykle grubym piaskowcu. Archeolodzy opisują znalezisko jako “cud geometryczny”.

Starożytne miasto zostało założone przez przodków Kleopatry

Według egipskiego Ministerstwa Turystyki i Starożytności projekt przypomina ponad kilometrowy tunel Eupalinosa, który znajduje się na greckiej wyspie Samos. Jest to podziemny akwedukt, który bywa uważany za cud inżynierii. Tunel pod Taposiris Magna jest równie imponujący.

Prowadzenie wykopalisk nie było łatwym zadaniem z powodu konstrukcji samej świątyni. Niektóre części są zanurzone pod wodą. Poza tym liczne trzęsienia ziemi, które nawiedziły te okolice spowodowały, że pewne fragmenty budowli zostały całkowicie zniszczone. Mimo to archeologom udało się znaleźć kilka skarbów. W świątyni natrafiono na figurki Izydy oraz monety z imionami i podobiznami Kleopatry i Aleksandra Wielkiego. Zdaniem Kathleen Martinez może być to obiecujący trop. Samo miasto zostało założone około 280 roku p.n.e. przez Ptolemeusza II, syna jednego ze słynnych generałów Aleksandra Wielkiego. Był on jednocześnie przodkiem Kleopatry.

Czy tunel prowadzi do grobowca Kleopatry?

Ozyrys i Izyda to dwa bóstwa, którymi szczególnie interesowała się słynna egipska królowa. Tunel pod starożytnym miastem najprawdopodobniej powstał w czasach, gdy Kleopatra rządziła Egiptem. Zdaniem Martinez to miejsce byłoby idealne na pochówek. Królowa popełniła samobójstwo po nieudanych pertraktacjach z Oktawianem Augustem. Stało się to kilkanaście dni po samobójstwie Marka Antoniusza, z którym była w związku. Naukowcy uważają, że Kleopatra chciała być pochowana z nim we wspólnym grobowcu, choć do tej pory nie udało się go znaleźć.

Dopiero przyszłe prace wykażą, czy tunel pod świątynią prowadzi do zaginionych grobów. Zdaniem archeologów byłoby to najważniejsze odkrycie XXI wieku. Póki co w samym tunelu udało się znaleźć parę cennych artefaktów - dwa alabastrowe posągi z epoki ptolemejskiej oraz kilka ceramicznych naczyń i garnków. Kolejnym etapem ma być eksploracja wybrzeży Morza Śródziemnego. Poprzednie wykopaliska odsłoniły bowiem sieć połączeń ciągnących się od jeziora Buhajrat Marjut, aż do morza.