Naukowcy z amerykańskiej firmy biotechnologicznej Colossal Biosciences stworzyli myszy włochate, co ma być krokiem do odtworzenia wymarłego ok. 10 tys. lat temu mamuta włochatego – podał we wtorek "Guardian". Firma zapowiedziała, że mamut ma przyjść na świat do końca 2028 roku.

Cechy myszy jak mamutów

Behawioralne testy na zimno

Sceptyczne głosy naukowców Zespół badaczy, wykorzystując szereg technik edycji genomu, dokonał zmian w dziewięciu genach związanych z kolorem, fakturą, długością, wzrostem włosów lub mieszków włosowych u myszy. Cechy myszy jak mamutów Wybór genów nie był przypadkowy – naukowcy wiedzieli, że dzięki wywołaniu w nich zakłóceń powstaną cechy fizyczne podobne do tych, jakie miały mamuty, w tym sierść w odcieniu złotym. Zmiany dotyczyły także genu związanego z metabolizmem tłuszczów u myszy, który ma związek z adaptacją do warunków zimowych. Reklama Choć wiele prób przeprowadzenia eksperymentu nie zaowocowało potomstwem, to jednak te myszy, które przyszły na świat, miały różne kombinacje typów sierści: wełnistą czyli mocno skręconą, długą i złocisto- brązową. Behawioralne testy na zimno Wszystkie osobniki miały podobną średnią masę ciała, niezależnie od tego, czy gen związany z metabolizmem tłuszczów został zmodyfikowany. Badacze zapowiedzieli, że w nadchodzących miesiącach zostaną przeprowadzone testy behawioralne, sprawdzające tolerancję na zimno. Badanie nie zostało dotychczas poddane recenzji naukowej – zastrzega "Guardian". Reklama Sceptyczne głosy naukowców Genetyk Robin Lovell-Badge z Instytutu Francisa Cricka w Londynie, który nie brał udziału w pracach, pochwalił techniczne aspekty badania. Podkreślił jednak, że przywrócenie mamutów do życia jest o wiele bardziej skomplikowane, niż prosta zmiana kilku genów w celu uzyskania odporności na zimno. Biolożka ewolucyjna Tori Herridge z University of Sheffield powiedziała w rozmowie z "Guardianem", że "stworzenie słonia podobnego do mamuta jest o wiele większym wyzwaniem, gdyż liczba genów, które muszą zostać zmienione, jest o wiele większa, a są one o wiele mniej znane". Wydaje się, że w najbliższym czasie nie uda się odrodzić mamuta – dodała sceptycznie naukowczyni.

