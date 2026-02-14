Matthew Whitaker brał udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Podczas panelu stwierdził, że rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie "całkowicie umożliwiają Chiny".

"Chiny mogłyby zakończyć wojnę jutro"

Chiny mogłyby zadzwonić do Władimira Putina i zakończyć wojnę jutro, zakończyć sprzedaż technologii podwójnego zastosowania. Chiny mogłyby przestać kupować rosyjską ropę i gaz. Świat ma wiele możliwości, by wywrzeć nacisk na Chiny - powiedział Whitaker.

Reklama

Rosjanie nie są gotowi na pokój?

Whitaker powiedział, że jest przekonany o tym, że Ukraińcy chcą zawrzeć porozumienie pokojowe, lecz nie jest przekonany, czy są na to gotowi Rosjanie i - jak ostrzegł - mogą nigdy nie być na to gotowi. Ale modlę się o pokój, bo ta wojna musi się zakończyć - podkreślił amerykański dyplomata.

Pytany o sytuację w Iranie, ocenił, że zmiana reżimu w Teheranie sprawiłaby, że świat stałby się lepszym miejscem, a Irańczykom żyłoby się lepiej. Bo irańska dyplomacja, która nie jest wroga wobec swoich sąsiadów, zmieniłaby całe oblicze Bliskiego Wschodu - powiedział Whitaker. Nazwał też Iran "głównym eksporterem terroryzmu".

Rosnące Chiny, bardzo agresywna Rosja

Reklama

Ambasador ocenił też podczas dyskusji, że NATO nie było tak silne jak dziś od końca Zimnej Wojny. Powiedział, że prezydent USA Donald Trump podszedł "realistycznie do wyzwań", z którymi mierzą się Stany Zjednoczone. A mamy wiele wyzwań. Myślę, że dzisiejszy świat jest niezwykle niebezpieczny- stwierdził Whitaker.

Mamy rosnące Chiny, które będą strategicznym konkurentem USA przez najbliższy wiek. To, w jaki sposób na to odpowiemy, najpewniej zdefiniuje, jaki będzie los naszego kraju, czy będzie to kolejny wiek Ameryki i tego, co oferujemy światu, czy wiek Chin i tego, co one przynoszą światu - kontynuował. Jako kolejne wyzwanie wymienił "bardzo agresywną Rosję", która zaatakowała swojego sąsiada.