Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku.

Przebieg wojny w Ukrainie

Po nieudanej próbie zajęcia m.in. Kijowa wojska rosyjskie wycofały się z północy, a jesienią 2022 roku. Ukraina odzyskała część terytoriów na wschodzie i południu. W 2023 roku front ustabilizował się, walki koncentrowały się głównie w Donbasie i na południu kraju, a postępy Rosji były ograniczone.

Reklama

Rosyjskie siły zajęły dotychczas ok. 13 proc. terytorium Ukrainy, jednak wliczając Krym i obszary zajęte przed lutym 2022 roku – Rosja kontroluje obecnie ok. 20 proc. Ukrainy.

Łączne straty rosyjskich sił zbrojnych – obejmujące zabitych, rannych i zaginionych – wynoszą blisko 1,2 mln żołnierzy, z czego zginęło ok. 300 tys. – wynika z analiz amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS). Straty Ukrainy oceniane są na 500–600 tys. żołnierzy, w tym do 140 tys. poległych.

10 najważniejszych wniosków