Powinniśmy oprzytomnieć, jeśli ktokolwiek z nas wciąż łudzi się, że ten konflikt (między Rosją a Ukrainą) nie powinien interesować Zachodu – powiedział dyplomata.

Udział sojuszników NATO w zestrzeliwaniu dronów

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że w zestrzeliwaniu dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę, brało udział kilku sojuszników NATO, w tym Holandia, Włochy i Niemcy.

"Zachód może nie być aż tak nieudolny, jak myśli Putin"

Samoloty poderwały się do lotu, nie musiały pytać o pozwolenie i działały w czasie rzeczywistym, co jest sygnałem dla Rosji, że Zachód może nie być aż tak nieudolny, jak myśli Putin – ocenił Fried.

"Musimy założyć, że Putin zaatakuje ponownie"

W jego opinii należy potraktować "poważnie" działania sił rosyjskich. Były ambasador wspomniał, że Rosja od jakiegoś czasu dopuszcza się aktów sabotażu, a także zabójstw w państwach Zachodu. Pokreślił, że na skutek tych operacji giną osoby uznane przez Moskwę za wrogów. Musimy założyć, że Putin zaatakuje ponownie – ostrzegł.

Daniel Fried był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce w latach 1997-2000.