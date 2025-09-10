"W moich dzisiejszych rozmowach z: Emmanuelem Macronem, Keirem Starmerem, Wołodymyrem Zełenskim, Giorgią Meloni, Friedrichem Merzem, Dickiem Schoofem i sekretarzem generalnym NATO przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju" – napisał Donald Tusk na portalu X.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Na zdarzenie zareagowali przywódcy z całego świata; toczyły się liczne rozmowy na różnych szczeblach władz. Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, a jeszcze w środę prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Bezprecedensowy przypadek ataku na terytorium Polski i NATO

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej charge d'affaires ambasady rosyjskiej w Warszawie została wręczona nota protestacyjna. Mamy do czynienia z bezprecedensowym przypadkiem ataku nie tylko na terytorium Polski, ale też NATO i UE – podkreślił wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.