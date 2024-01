Co do zasady Państwowa Komisja Wyborcza liczy dziewięciu członków: jednego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jednego sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz siedem osób „mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm”. Obecny skład został powołany przez prezydenta 20 stycznia 2020 r. Wtedy klub Prawa i Sprawiedliwości wskazał trzy osoby, Koalicji Obywatelskiej – dwie, a Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe-Kukiz’15 – po jednej.

