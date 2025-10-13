Według sondażu, 47 procent Polaków opowiada się za zmianą Donalda Tuska na stanowisku premiera, w tym 32 proc. w sposób zdecydowany.

32 proc. badanych jest przeciwnych odwołaniu obecnego szefa rządu (17 proc. zdecydowanie nie), a 21 proc. nie ma na ten temat zdania.

Polacy chcą zmiany premiera? Ten sondaż wskazuje jasno

Wyniki rozkładu odpowiedzi według wieku pokazują, że największą chęć zmiany premiera wykazują osoby młode: 59 procent w wieku 25-29 lat i 56 procent w grupie 30-39 lat. W tej samej grupie znaczna część deklaruje „zdecydowanie tak” (odpowiednio 43 proc. i 29 proc.). W grupie najstarszych ankietowanych (60+) 42 proc. nie chce zmiany premiera.

Z badania wynika też, że zwolennicy Konfederacji niemal jednomyślnie (83 proc.) chcą odsunięcia Tuska od władzy, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również w wysokim odsetku (73 proc.) opowiadają się za jego zmianą.

Z kolei elektoraty Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Nowej Lewicy (56 proc.) w przeważającej większości stoją po stronie obecnego premiera. Podobne zdanie wyrazili ankietowani, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego: przeciwnych odwołaniu obecnego premiera jest 66 proc. wyborców głosujących na Trzaskowskiego w I turze i 57 proc. w II turze.

Sondaż przeprowadzono na grupie 1000 respondentów.