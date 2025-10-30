Prezes ZMP Jacek Sutryk (Prezydent Wrocławia) i wiceprezes Arkadiusz Chęciński (Prezydent Sosnowca) napisali pismo do Premiera Donalda Tuska, wyrażając obawy o Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Mimo apelu Związku do resortu spraw wewnętrznych w sierpniu, samorządy nie widzą postępu we wdrażaniu programu. Zbyt krótki termin na realizację (do 19 grudnia br.) powoduje, że samorządy koncentrują wysiłek na kupnie towarów i usług, które najłatwiej zrealizować, zamiast na ich rzeczywistej przydatności dla Programu.

Problem resortu finansów

ZMP krytykuje upór Ministerstwa Finansów, które wymaga wydatkowania środków do końca bieżącego roku, mimo że Program obejmuje dwa lata (2025–2026). ZMP wskazuje, że istnieją prawne sposoby (np. dotacja celowa na zadanie wieloletnie), by wydłużyć ten termin. "Niewydłużenie okresu wydatkowania środków z Programu doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania pieniędzy publicznych, i to nie z winy samorządów terytorialnych." Samorządowcy obserwują niepokojące zjawiska wynikające z braku centralnych wytycznych i pośpiechu.

Lawinowy wzrost cen

ZMP alarmuje o lawinowym wzroście cen najczęściej kupowanych towarów, który nosi znamiona zmowy cenowej. Uważają, że rynek reaguje przewidywalnie na pośpiech w wydawaniu publicznych pieniędzy. W ponad połowie województw samorządy nie otrzymały jeszcze wszystkich umów na realizację projektów, co generuje opóźnienia i zmusza je do pracy pod presją czasu. ZMP krytykuje niezrozumiałą uznaniowość wojewodów w zakresie finansowanych zadań. W niektórych województwach wojewodowie oczekują od samorządów udziału własnego sięgającego nawet 50 procent finansowania projektów OLiOC.

ZMP żąda 100 proc. finansowania

W załączonym do listu Stanowisku, Zarząd ZMP apeluje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Marcin Kierwiński otrzymał list do wiadomości) o natychmiastową interwencję. ZMP żąda przestrzegania art. 154 ust. 6 ustawy, który, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z MSWiA, przewiduje finansowanie 100 proc. kosztów realizowanych zadań, eliminując udział własny. Zarząd domaga się podjęcia próby ujednolicenia zasad rozdziału środków lub przynajmniej wprowadzenia przejrzystych i zobiektywizowanych kryteriów rozpatrywania wniosków przez wojewodów.