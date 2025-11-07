Polska 2050 z ułatwieniami dla klubów seniora

Projekt przygotowała i przedstawiła na piątkowej konferencji w Sejmie posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska, która zapewniła, że projekt już wpłynął do Sejmu. Posłanka przypomniała, że kluby seniora są obecnie inicjatywami niesformalizowanymi, przez co nie mogą „wnioskować o żadne dotacje z budżetu państwa, w związku z czym nie mają żadnych środków na wsparcie swojego codziennego funkcjonowania”.

Twórcy projektu chcą, by prawo do złożenia wniosku o rejestrowanie klubu seniora przysługiwało co najmniej 10 osobom powyżej sześćdziesiątego roku życia. Rejestracji dokonywałby zaś wojewoda, który prowadziłby także rejestr takich klubów. Wraz z zarejestrowaniem klub zyskiwałby osobowość prawną. W projekcie przewidziano możliwość wnioskowania przez zarejestrowany klub seniora o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie min. 5 tys. zł. O takie wsparcie klub mógłby ubiegać się co roku.

Wsparcie minimum 5 tys. złotych dla klubów seniora. Jaki to może być koszt dla państwa?

Środki te – jak wskazała posłanka – mogłyby być przeznaczone na działalność klubu, m.in. na spotkania, warsztaty, poczęstunki czy wynajem lokalu. – Mówimy o wsparciu minimum 5 tys. złotych, które naprawdę jest symbolicznym wsparciem, ale takim, które ułatwi i wesprze istniejące już kluby seniora – tłumaczyła Buczyńska.

Buczyńska przekazała również, że koszty ww. wsparcia w skali roku oszacowano na około 100 mln zł. Według posłanki kwota ta jest „takim minimum, żeby ustawa mogła być zrealizowana” i by mogła skutecznie zaktywizować seniorów.