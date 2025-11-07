Kryzys w służbie zdrowia. Jarosław Kaczyński rozpoczyna specjalną kampanię

W wygłoszonym w piątek oświadczeniu dla mediów Kaczyński przekonywał, że mamy do czynienia z kryzysem w służbie zdrowia, a „w znacznej części szpitali już w tej chwili nie podejmuje się działań zaplanowanych, a bywają miejsca, gdzie dotyczy to chorób onkologicznych”.

W ocenie prezesa PiS pieniądze przekazywane na ochronę zdrowia są niewystarczające. - Możemy zareagować tylko w jeden sposób – rozpoczynamy kampanię konferencji prasowych pod szpitalami, bo po prostu chcemy, żeby społeczeństwo, dziś bardzo często i, niestety, skutecznie dezinformowane, wiedziało, jak to naprawdę jest – powiedział Kaczyński.

Była ministra zdrowia w rządzie PiS Katarzyna Sójka przekazała, że razem z innym posłem PiS Michałem Moskalem była w piątek w Ministerstwie Zdrowia, „by dowiedzieć się, (…) co było powodem, by ówczesna minister (Izabela) Leszczyna anulowała, wyrzuciła do kosza transparentny konkurs, który miał przeznaczyć 4,2 mld zł dla strategicznych szpitali w całej Polsce” w zakresie onkologii.

Potwierdzono dodatkowe wsparcie dla NFZ

W marcu tego roku Leszczyna poinformowała, że w ramach konkursu dotyczącego leczenia onkologicznego 102 szpitale otrzymają pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zdaniem Sójki podmioty, które mają skorzystać na tym konkursie, „to są praktycznie w 95 proc. te same podmioty, które były wybrane dwa lata temu”.

Jak tłumaczył w lutym br. wiceminister zdrowia Marek Kos, konkurs ustanowiony przez MZ w 2023r. za kadencji PiS anulowany został ze względu na kontrolę CBA, która następnie została przedłużona. Kos dodał, że w związku z tym w 2024 r. nie było możliwości podpisania umów ze szpitalami na dofinansowanie. Jak wówczas powiedział, „trzeba było podjąć jasną decyzję: anulowanie konkursu i ogłoszenie następnego".

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w wyniku rozmów z resortem finansów uzgodniono przekazanie dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,5 mld zł. MZ podkreśliło w komunikacie, że zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku.