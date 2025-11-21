Na ten moment nie planów na zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Adam Andruszkiewicz był w piątek w programie „Tłit” Wirtualnej Polski pytany, czy w związku z przeprowadzonymi ostatnio aktami dywersji na kolei, istnieje plan zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Na ten moment takiego planu (...) nie ma. Oczywiście nie wiemy, czy nie będzie zmiany pomysłu na to za kilka dni na przykład - podkreślił.

Dodał też, że „na ten moment nie ma takiego planu”, żeby prezydent spotykał się z premierem Donaldem Tuskiem. - Ale myślę, że w kontakcie roboczym oczywiście jesteśmy, na tyle, o ile te kanały komunikacji są udrożnione - zaznaczył minister. Podkreślił, że one są udrożnione. - To nie jest, że nie mamy żadnego kontaktu z MON, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych - powiedział Andruszkiewicz.

Przypomniał, że w momencie ataku rakietowo dronowego przeprowadzonego na Polską dwa miesiące temu doszło natychmiast do spotkania prezydenta i premiera w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

RBN nie powinna być nadużywana

Jak zauważył, zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest formatem, który nie powinien być nadużywany. - Musi być wykorzystywany w momentach już naprawdę bardzo krytycznych. My nie bagatelizujemy absolutnie sytuacji. Uważamy, że tutaj rząd nie stanął na wysokości zadania, natomiast spokojnie na pewno przyjdzie na to czas, żeby w odpowiednich formatach się spotykać. Mamy nadzieję również, że w tym aspekcie (...) dojdzie do refleksji ze strony rządu, bo to tam jest problem, a nie u nas - wskazał wiceszef KPRP.

Andruszkiewicz, odnosząc się do zapowiedzi Nawrockiego, że Rada Gabinetowa, a także spotkania z rządzącymi i z przedstawicielami partii koalicyjnych będą odbywać się regularnie, powiedział, że będzie to miało miejsce „częściej niż w poprzednich latach”. - Mieliśmy ostatnio chociażby posiedzenie w sprawach inwestycji rozwojowych, CPK, etc. Teraz na przykład będzie szczyt medyczny (...). Pan prezydent zaprosił przedstawicieli wszystkich środowisk medycznych, żeby rozmawiać o krytycznej sytuacji w ochronie zdrowia - zaznaczył.

We wtorek partia Razem zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Lider partii Razem Adrian Zandberg ocenił, że jest to najwyższy czas, by zadać pytanie o ochronę kontrwywiadowczą na kolei i w zakładach przemysłowych. - Za chwilę będziemy przyjmowali budżet państwa. Jest jeszcze chwila na to, żeby do tego budżetu wprowadzić zmiany. Mówię o tym dlatego, że od wielu tygodni są duże kontrowersje dotyczące budżetu służb specjalnych - powiedział Adrian Zandberg. Ocenił, że w spotkaniu powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich partii - „bez kamer i bez udziału mediów”.