Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.

Poniżej znajduje się wersja planu opublikowana przez serwis Axios, który zweryfikował ją z urzędnikami z Ukrainy i USA oraz ze źródłem, zaznajomionym z tą sprawą. Administracja podkreśla, że projekt może ulegać zmianom po konsultacji ze stronami.