Zaatakowana rafineria współpracuje z rosyjską armią

Rafineria ma zdolności przetwarzania 8,8 mln ton ropy naftowej w skali roku, a jej produkcja jest przeznaczona na potrzeby rosyjskiej armii: jest jednym z głównych dostawców paliwa do silników odrzutowych. Instalacje naftowe w Nowokujbyszewsku były już atakowane przez ukraińskie drony, m.in. w sierpniu.

Skala zniszczeń jest ustalana

W wyniku ataku zarejestrowano pożar na terenie obiektu. Dokładna skala zniszczeń jest ustalana – napisano w komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii w niedzielę rano, zamieszczonym na portalu Telegram. Do ataku na rafinerię miały zostać wykorzystane drony typu Bars, posiadające napęd odrzutowy.

Drony trafiły w magazyn w obwodzie donieckim

Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował także o uderzeniu w magazyn rosyjskiego centrum Rubikon w obwodzie donieckim. Jednostka ta zajmuje się realizacją działań z wykorzystaniem dronów i jest uznawana przez stronę ukraińską za istotny element rosyjskiego potencjału bojowego w obszarze technologii bezzałogowych.