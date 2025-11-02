Ukraiński atak dronów na port w Tuapse

Jak podkreślił, w wyniku pięciu ataków dronami uszkodzony został tankowiec, infrastruktura załadunkowa i pobliskie budynki portowe.

Reklama

Wcześniej władze Kraju Krasnodarskiego podały na Telegramie, ze w Tuapse „na tankowiec spadły fragmenty samolotu bezzałogowego, uszkadzając nadbudowę pokładową”. Jak dodano, na jednostce wybuchł pożar, a załoga została ewakuowana.

Pożar tankowca i uszkodzenia terminalu naftowego

Rosyjskie władze lokalne dodały, że wskutek ataku uszkodzone zostały dwa zagraniczne statki, ale nie ma poszkodowanych, a pożar został już ugaszony.

W porcie Tuapse znajduje się czarnomorski terminal naftowy oraz rafineria naftowa kontrolowana przez koncern Rosnieft. Na razie nie wiadomo, czy po ataku terminal nadal działa. Według władz zostały jednak uszkodzona jego budynki i inna infrastruktura.

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła w nocy z soboty na niedzielę nad terytorium Rosji, Krymem oraz morzami Czarnym i Azowskim 164 ukraińskie drony, w tym 32 nad Krajem Krasnodarskim.