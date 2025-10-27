W Briańsku, obwodzie w południowo-zachodniej Rosji graniczącym z Ukrainą i Białorusią, ukraiński dron uderzył w busa, zabijając kierowcę i raniąc pięciu pasażerów - przekazał gubernator tego regionu Aleksandr Bogomaz na komunikatorze Telegram.

Drony nad Moskwą

Drony nad Moskwą były zestrzeliwane w ciągu sześciu godzin, począwszy od godz. 22 – podał również w Telegramie mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin.

Reklama

Nie ma doniesień o zniszczeniach w Moskwie, ale Rosja rzadko ujawnia pełną skalę zniszczeń, spowodowanych przez ukraińskie ataki na swoim terytorium, chyba że ucierpieli cywile lub obiekty cywilne – podkreśliła agencja Reutera.

Zamknięcie lotnisk w Moskwie

Rosyjska agencja nadzoru lotniczego Rosawiacja powiadomiła, że dwa z czterech moskiewskich lotnisk były zamknięte przez ok. 2,5 godziny w celu zapewnienia bezpieczeństwa w powietrzu.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w codziennym raporcie na Telegramie, że oprócz dronów zniszczonych nad Moskwą i obwodem briańskim, rosyjskie systemy zestrzeliły bezzałogowce nad 11 innymi regionami, głównie na zachodzie i południu kraju.

Reklama

Ataki na infrastrukturę Rosji

Kijów twierdził, że jego ataki mają na celu zniszczenie infrastruktury kluczowej dla prowadzenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. Obie strony zaprzeczają, jakoby ich celem była ludność cywilna, ale w konflikcie zginęły tysiące osób, z czego zdecydowana większość po stronie ukraińskiej – przypomniał Reuters.