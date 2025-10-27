W sobotę podczas Konwencji Krajowej Platforma Obywatelska zaprosiła do swojego grona działaczy Nowoczesnej i Inicjatywy Polska i zmieniła się w Koalicję Obywatelską.

Nowe władze Koalicji Obywatelskiej

Zmiana statutu i nazwy partii muszą być teraz zarejestrowane w ewidencji partii politycznych. Następnie partia wyłoni nowe władze: od kół, po powiaty, regiony i szczebel centralny. Do czasu wyboru nowych władz swoje obowiązki pełni dotychczasowe kierownictwo.

Reklama

Tusk żartuje: Podobno mam jakieś szanse

Lider PO (po rejestracji KO) premier Donald Tusk oświadczył w niedzielę, że będzie ubiegać się o przewodniczenie partii. Podobno mam nawet jakieś szanse. Nigdy nie można przesądzać, ale mówią, że mam szanse – zażartował.

Trzaskowski: Nie słyszałem o innych kandydaturach

Reklama

Wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pytany przez PAP o przywództwo Donalda Tuska w nowej Koalicji Obywatelskiej, odparł, że ta sprawa wydaje się przesądzona. Zaczynamy cały proces wyborczy po tym, jak zostanie zarejestrowana nowa partia. Zaczynamy od kół, później powiaty, później regiony, a następnie wybór przewodniczącego. Ja nie słyszałem, żeby były jakiekolwiek inne kandydatury – powiedział Trzaskowski.

Dopytywany, czy sam pozostanie wiceprzewodniczącym partii, wskazał, że kwestia wyboru nowych władz ugrupowania będzie jeszcze omawiana.

Inny z polityków przyznał w rozmowie z PAP, że nawet jeśli byliby inni kandydaci, nie zagroziliby pozycji Donalda Tuska w partii.

Grodzki: Przywództwo Tuska przesądzone i niepodważalne

Były marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreślił, że kierowanie Koalicją Obywatelską przez Tuska jest przesądzone i niepodważalne. Przekazał też, że prezydium partii zostanie poszerzone tak, by politycy likwidowanych ugrupowań: Nowoczesnej i Inicjatywy Polska znaleźli swoje miejsce we władzach.

Rzecznik rządu, dotychczas szef Nowoczesnej, Adam Szłapka pytany, czy będzie wiceprzewodniczącym KO, wskazał, że zależeć to będzie od przeprowadzanych w partii wyborów. Dodał, że jest "zawsze dobrej myśli w każdej sprawie".

Kiedy wybory szefa Koalicji Obywatelskiej?

Zgodnie z nowym statutem partii, działacze Nowoczesnej i Inicjatywy Polska do 30 czerwca przyszłego roku będą mogli wypełnić deklarację członkowską – tym samym zostaną przyjęci w poczet członków KO. Od razu będzie im przysługiwać prawo do wzięcia udziału w głosowaniach na nowe władze.

Ich wybory mają się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od zatwierdzenia przez sąd zmiany nazwy i statutu w ewidencji partii politycznych.

Szef Koalicji Obywatelskiej ma zostać wybrany w styczniu przez wszystkich członków partii.