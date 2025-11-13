Zełenski podpisał w czwartek rano rozporządzenie Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy o wprowadzeniu specjalnych personalnych sankcji ekonomicznych i innych środków wobec dwóch obywateli Izraela - Tymura Mindicza i Ołeksandra Cukermana - poinformowała ukraińska agencja informacyjna Interfax-Ukraina. Odpowiedni dokument został już opublikowany przez biuro (kancelarię) prezydenta Ukrainy.

Zablokowane aktywa finansowe

Osoby objęte sankcjami będą m.in. pozbawione nagród państwowych, a ich aktywa finansowe zostaną zablokowane na trzy lata.

Zdefraudowano 10 mln dolarów

Obaj wskazani obywatele Izraela figurują w śledztwie, które prowadzi Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) w odniesieniu do procederów korupcyjnych w spółce Enerhoatom, będącej operatorem ukraińskich elektrowni atomowych. Wartość zdefraudowanych środków finansowych jest oceniana na co najmniej 100 mln dolarów. Mindicz jest współzałożycielem studia Kwartał 95 i byłym bliskim współpracownikiem Wołodymyra Zełenskiego.