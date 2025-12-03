Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że w kontekście wojny w Ukrainie nastąpiła znacząca zmiana w podziale kosztów. To my, Europa, obecnie płacimy za tę wojnę. Finansujemy zarówno funkcjonowanie państwa ukraińskiego, jak i obronę Ukrainy. Stany Zjednoczone "nie płacą już prawie nic – stwierdził Sikorski. Polska finansuje znaczną część programu Starlink i uczestniczy w mechanizmach zakupu uzbrojenia dla Kijowa (PURL).

Kto finansuje, ten decyduje

Sikorski wyraźnie zaznaczył, że nowy podział obowiązków musi przełożyć się na politykę. Ten, kto płaci, powinien też mieć wpływ na decyzje – podsumował szef MSZ po dyskusjach z ministrami państw NATO w Brukseli. Stawia to Europę w nowej pozycji w negocjacjach dotyczących przyszłości konfliktu i ewentualnych rozmów pokojowych.

Europa zwiększa wydatki na obronność

Minister odniósł się także do generalnego podziału kosztów obrony w ramach NATO. Poinformował sojuszników, że europejskie państwa NATO od 2017 roku podwoiły wydatki na obronność.