Najnowszy sondaż partyjny

Sondaż pracowni United Surveys został opublikowany przez Wirtualną Polskę w poniedziałek. Wynika z niego, że obecnie największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,8 proc. (to wzrost o 0,9 pkt. proc. względem sondażu z początku stycznia), na drugim miejscu zaś plasuje się PiS z 26,2 proc. poparcia (wzrost o 0,3 proc.). Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało oddać 14 proc. respondentów (wzrost o 2,8 pkt. proc.).

Reklama
Sensacyjny sondaż. Kaczyński nie jest już liderem polskiej prawicy
Sensacyjny sondaż. Kaczyński nie jest już liderem polskiej prawicy

Zobacz również

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,1 proc. (spadek o 2,6 pkt. proc.) i Lewica, na którą głos oddałoby 5,9 proc. respondentów (spadek o 2,3 pkt. proc.).

Kto poza parlamentem?

Poza parlamentem znalazłyby się: PSL z poparciem 4,8 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc. względem ostatniego sondażu), partia Razem z 2,7 proc. poparcia (spadek o 1,7 pkt. proc.) oraz Polska 2050 z poparciem 2,3 pkt proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.).

5,2 proc. respondentów pytanych, na które ugrupowanie by zagłosowało udzieliło odpowiedzi: „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”; to wzrost 0,7 pkt. proc. od ostatniego sondażu.

Wirtualna Polska zauważa jednak, że mimo pierwszego miejsca KO, partia nie byłaby w stanie stworzyć rządu, nawet w koalicji z Lewicą. Według analiz, KO mogłaby liczyć na 190 mandatów w Sejmie, PiS 153 mandaty, Konfederacja 72, KKP 26, a Lewica - 19. Razem z Lewicą KO dysponowałaby 209 głosami, podczas gdy większość w polskim Sejmie potrzebna do stabilnego rządzenia to 231 głosów.

Reklama

"Blok prawicowy" z bezwzględną większością

Bezwzględną większość w Sejmie posiadałby natomiast - jak pisze wp.pl - "blok prawicowy”, czyli PiS, Konfederacja i KKP, które razem miałyby 251 mandatów.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony w dniach 16-18 stycznia br. metodami CATI (wywiadów telefonicznych) i CAWI (wywiadów internetowych) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.(