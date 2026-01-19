Najnowszy sondaż partyjny

Sondaż pracowni United Surveys został opublikowany przez Wirtualną Polskę w poniedziałek. Wynika z niego, że obecnie największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,8 proc. (to wzrost o 0,9 pkt. proc. względem sondażu z początku stycznia), na drugim miejscu zaś plasuje się PiS z 26,2 proc. poparcia (wzrost o 0,3 proc.). Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało oddać 14 proc. respondentów (wzrost o 2,8 pkt. proc.).

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,1 proc. (spadek o 2,6 pkt. proc.) i Lewica, na którą głos oddałoby 5,9 proc. respondentów (spadek o 2,3 pkt. proc.).

Kto poza parlamentem?

Poza parlamentem znalazłyby się: PSL z poparciem 4,8 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc. względem ostatniego sondażu), partia Razem z 2,7 proc. poparcia (spadek o 1,7 pkt. proc.) oraz Polska 2050 z poparciem 2,3 pkt proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.).

5,2 proc. respondentów pytanych, na które ugrupowanie by zagłosowało udzieliło odpowiedzi: „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”; to wzrost 0,7 pkt. proc. od ostatniego sondażu.

Wirtualna Polska zauważa jednak, że mimo pierwszego miejsca KO, partia nie byłaby w stanie stworzyć rządu, nawet w koalicji z Lewicą. Według analiz, KO mogłaby liczyć na 190 mandatów w Sejmie, PiS 153 mandaty, Konfederacja 72, KKP 26, a Lewica - 19. Razem z Lewicą KO dysponowałaby 209 głosami, podczas gdy większość w polskim Sejmie potrzebna do stabilnego rządzenia to 231 głosów.

"Blok prawicowy" z bezwzględną większością

Bezwzględną większość w Sejmie posiadałby natomiast - jak pisze wp.pl - "blok prawicowy”, czyli PiS, Konfederacja i KKP, które razem miałyby 251 mandatów.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony w dniach 16-18 stycznia br. metodami CATI (wywiadów telefonicznych) i CAWI (wywiadów internetowych) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.(