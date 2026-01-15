Jarosław Kaczyński wspomniał, że w roli premiera ewentualnego przyszłego rządu widziałby kogoś, kto ma mniej niż 50 lat. Mateusz Morawiecki ma 57 lat. W PiS jest kilku ambitnych polityków, którzy marzą o objęciu funkcji premiera. Polacy wskazali w sondażu SW Research na zlecenie Onetu, kto mógłby zostać szefem rządu z PiS.

Maślarze kontra margaryniarze w PiS

Jak napisał Onet, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości trwa spór między maślarzami (m.in. Przemysławem Czarnkiem, Jackiem Sasinem, Tobiaszem Bocheńskim i Patrykiem Jakim), a frakcją Mateusza Morawieckiego, nazywaną margaryniarzami czy harcerzami.

Reklama

Cztery osoby typowane na premiera PiS

Doniesienia Onetu wskazują, że wśród polityków PiS najczęściej typowane są cztery osoby, które spełniłby kryterium wiekowe. "Prezes PiS Jarosław Kaczyński poszukuje młodego kandydata na premiera. Kto Pani/Pana zdaniem powinien nim zostać?" - takie pytanie zadano w sondażu. Znaczna część, bo ponad połowa ankietowanych, udzieliła odpowiedzi "ktoś inny" - to aż 60,6 proc. Z wymienionych nazwisk czterech polityków, najwięcej głosów uzyskał Patryk Jaki — 14,9 proc. Za nim znalazł się prezydencki minister Zbigniew Bogucki - 9,1 proc. Dwa ostatnie miejsca należą do polityków z podobnym wynikiem - 7,9 proc. osób uważa, że kandydatem PiS na premiera mógłby być Przemysław Czarnek, a 7,5 proc. - Tobiasz Bocheński.