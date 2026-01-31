Sobotnie głosowanie w formie elektronicznej rozpoczęło się o godz. 16 i zakończyło się po godz. 22; uprawnionych było ponad 800 osób.

Pełczyńska-Nałęcz nową przewodniczącą partii

Jak poinformowało PAP biuro prasowe Polski 2050, w głosowaniu wzięło udział 659 członków partii. Na Pełczyńską-Nałęcz głos oddało 350 działaczy, a na Hennig-Kloskę - 309.

Nowo wybrana przewodnicząca Polski 2050 podziękowała członkom partii za zaufanie i wysoką frekwencję w wyborach.

Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską - napisała w serwisie X.

Gratulacje Pełczyńskiej-Nałęcz złożył m.in. szef poselskiego klubu Polski 2050 Paweł Śliz, który stwierdził, że stoi teraz przed nią "ambitne i trudne zadanie”. Kampania to wizja różnych, ale wspólnych dróg. Dziękuję wszystkim kandydatom, którzy zgłosili się do wyścigu o Polskę 2050 - dodał.

Pierwszą próbę wyborów unieważniono

Pierwsza próba przeprowadzenia II tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia. Trwające do godz. 22 głosowanie, które przeprowadzono online, unieważniono z powodu problemów technicznych. Decyzję o powtórzeniu II tury wyborów podjęła w poniedziałek, 19 stycznia, Rada Krajowa Polski 2050.

By uniknąć błędów z głosowania przeprowadzonego 12 stycznia, zdecydowano się na użycie innego systemu informatycznego. Do oddania głosu niezbędna była dwuetapowa weryfikacja. Jak powiedział jeden z działaczy, wybrany program wykorzystywany jest m.in. przez niektóre spółki Skarbu Państwa.

Wydarzenia związane z wyborami w Polsce 2050 były szeroko komentowane w mediach. Odnosili się do nich m.in. liderzy partii tworzących koalicję rządzącą. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) życzył koalicjantom, "żeby opanowali tę sytuację”. Podkreślił, że "bez Szymona Hołowni nie ma Polski 2050”. Dodał, że to obecny przewodniczący "wprowadził te wszystkie osoby do parlamentu, do rządu”.

Kto ubiegał się o stanowisko?

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków – oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści – Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Hołownia, obecny lider i założyciel Polski 2050, we wrześniu ub.r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Poprzednio władze ugrupowania zostały wybrane na początku 2023 r. na 3 lata, w styczniu minęła więc ich kadencja i trzeba było zorganizować wybory zarówno przewodniczącego, jak i Rady Krajowej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. [Sylwetka]

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest z wykształcenia socjolożką i politolożką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w polityce międzynarodowej, w zakresie problematyki wschodnioeuropejskiej. W latach 2014-2016 była ambasadorką Polski w Rosji.

Była związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, gdzie pełniła między innymi funkcję zastępczyni dyrektora oraz kierowniczki działu rosyjskiego. W latach 2011-2012 reprezentowała OSW w Brukseli. W 2016 roku, po odwołaniu z urzędu ambasadorki w Rosji, objęła stanowisko dyrektorki programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego. W 2020 roku dołączyła do sztabu wyborczego Szymona Hołowni, kandydującego w wyborach prezydenckich. Pełniła także funkcję dyrektora Instytutu Strategie 2050, który stanowi zaplecze analityczno-programowe ruchu.