Według informacji mediów, w PiS trwa konflikt między zwolennikami byłego premiera Mateusza Morawieckiego nazywanymi "harcerzami" a grupą jego przeciwników, skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną "maślarzami" i frakcją byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry.

"Koniec skakania Morawieckiemu po pagonach"

Niedawno w Radiu Zet Jacek Sasin wypowiedział się uszczypliwie o Morawieckim. Na pytanie o szanse Mateusza Morawieckiego na powrót do funkcji szefa rządu powiedział. Jest jednym z ważnych polityków PiS, jednym z wielu. Jest byłym premierem, ale byłym premierem jest też przecież Beata Szydło, a jakoś nikt się tak nie emocjonuje, czy ona będzie premiera - stwierdził Sasin.

Reklama

W rozmowie z Wirtualną Polską Mateusz Morawiecki były premier nie ukrywał irytacji atakami na siebie i zapowiedział, że nie zamierza dłużej tego tolerować. Koniec skakania Morawieckiemu po pagonach - mówił.

Reklama

Morawiecki: Oko za oko, ząb za ząb

Tłumaczył, że w czasie, gdy pełnił funkcję premiera, musiał zachowywać powściągliwość ze względu na odpowiedzialność za stabilność rządu. Teraz natomiast nie widzi powodu, by przyjmować kolejne ciosy bez reakcji. Jeżeli ktoś będzie próbował mnie atakować tak jak parę osób próbowało, zawsze dostaną fangę w drugą stronę - powiedział.

Dopytywany, czy nie grozi eskalacją konfliktu, odpowiedział jeszcze mocniej. Następne uderzenie z mojej strony na pewno będzie cios za cios. Oko za oko, ząb za ząb- powiedział. Dodał, że nie zamierza inicjować sporów, ale będzie reagował adekwatnie na ataki.