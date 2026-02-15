Prezydent Karol Nawrocki w Polsat News omawiał kwestię jego ewentualnego uczestnictwa w zbliżającym się spotkaniu Rady Pokoju. Jak powiedział decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale trwają rozmowy ze stroną amerykańską.

Karol Nawrocki o Radzie Pokoju

Dobrze byłoby mieć w Radzie Pokoju głos całego regionu. Tutaj jak Piłat zachowuje się pan premier i rząd, mówiąc publicznie z jednej strony, że rząd (...) nie zainicjuje wejścia Polski do Rady Pokoju, a z drugiej strony nie podejmuje uchwały - tłumaczył.

Bogdan Rymanowski przypomniał prezydentowi słowa premiera Donalda Tuska, który zapewnił, że rząd daje prezydentowi wolną rękę w tej sprawie.

My jesteśmy w tym kontekście od początku do końca z panem premierem swoimi zakładnikami. W tym sensie, że rząd musi zainspirować wejście Polski do Rady Pokoju, a prezydent może ten proces skończyć - tłumaczył prezydent. Premier nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. Panie redaktorze, to w ogóle co to są za słowa? Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. No premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć gdzie chcę - odpowiedział Nawrocki.

Donald Tusk reaguje na wywiad Karola Nawrockiego

Donald Tusk szybko zareagował na słowa prezydenta w krótkim wpisie w mediach społecznościowych.

Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara - napisał w serwisie X.