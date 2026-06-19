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Stała baza USA w Polsce? Szef MON: Mamy zielone światło

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:03
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Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz/PAP
Polska jest o krok bliżej do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich na swoim terytorium. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, potwierdził, że strona amerykańska dała "zielone światło" do rozpoczęcia szczegółowych negocjacji w tej sprawie. Minister podkreślił, że to historyczny moment dla polskiego bezpieczeństwa. Jakie są plany rządu w zakresie rozwoju armii i jakie technologie prezentuje przemysł obronny podczas Warszawskich Targów Obronnych?

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał przełomowe informacje podczas Warszawskich Targów Obronnych. Szef MON poinformował, że otrzymał od sekretarza obrony USA, Pete'a Hegsetha, zgodę na rozpoczęcie precyzyjnych negocjacji w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich.

Minister podkreślił, że to "marzenie wielu pokoleń", które obecnie staje się realne. Choć ostateczne zapisy umowy wymagają jeszcze dopracowania, to fakt, że proces ten tak szybko nabrał tempa, świadczy o silnym sojuszu obu państw.

Polska liderem europejskich zbrojeń

Rząd stawia na potężne inwestycje w obronność. Polska wydaje na ten cel aż 5 proc. swojego PKB, co przekłada się na tegoroczny budżet rzędu 200 mld zł. Ambitnym celem rządu jest zbudowanie do 2030 roku największej armii lądowej w Europie.

Ministerstwo chce również, aby przemysł obronny stał się motorem napędowym polskiej gospodarki. W planach jest m.in. uruchomienie 7 mld zł wsparcia dla firm zbrojeniowych z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, finansowanego w ramach KPO. W planach rządu kluczową rolę odgrywają nowoczesne technologie, w tym systemy cybernetyczne oraz rozwiązania "podwójnego zastosowania" (cywilno-wojskowe).

Stała baza wojsk USA w Polsce. Szef MON złożył oficjalną propozycję
Stała baza wojsk USA w Polsce. Szef MON złożył oficjalną propozycję

Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa

Szef MON otwarcie mówi o trudnej sytuacji w regionie. Wymienia zagrożenia, z którymi muszą mierzyć się polskie służby:

  • Prowokacje na Morzu Bałtyckim.
  • Zakłócenia sygnału GPS.
  • Akty sabotażu.
  • Zagrożenia wywiadowcze.

Minister zaznacza, że bezpieczeństwo państwa opiera się na trzech filarach: silnym społeczeństwie, silnej armii oraz silnych sojuszach.

Warszawskie Targi Obronne

Informacje o negocjacjach z USA padły podczas Warszawskich Targów Obronnych w Centrum Targowym EXPO XXI. To dwudniowe wydarzenie skupia wojsko, służby mundurowe oraz czołowych producentów sprzętu militarnego. Wystawcy prezentują nowoczesny sprzęt, w tym: czołgi Abrams, kołowe transportery opancerzone Rosomak, specjalistyczne pojazdy policji i straży granicznej, systemy antydronowe i technologie cyberbezpieczeństwa.

Pierwszy dzień targów ma charakter branżowy i ekspercki – uczestnicy dyskutują m.in. o logistyce w czasie kryzysu, roli satelitów w obronie oraz medycynie pola walki. W sobotę wystawa otwiera się dla szerokiej publiczności, oferując pokazy i warsztaty związane z gotowością kryzysową.

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Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszUSAwojsko
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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