Stała baza USA w Polsce? Szef MON: Mamy zielone światło

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał przełomowe informacje podczas Warszawskich Targów Obronnych. Szef MON poinformował, że otrzymał od sekretarza obrony USA, Pete'a Hegsetha, zgodę na rozpoczęcie precyzyjnych negocjacji w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich.

Minister podkreślił, że to "marzenie wielu pokoleń", które obecnie staje się realne. Choć ostateczne zapisy umowy wymagają jeszcze dopracowania, to fakt, że proces ten tak szybko nabrał tempa, świadczy o silnym sojuszu obu państw.

Polska liderem europejskich zbrojeń

Rząd stawia na potężne inwestycje w obronność. Polska wydaje na ten cel aż 5 proc. swojego PKB, co przekłada się na tegoroczny budżet rzędu 200 mld zł. Ambitnym celem rządu jest zbudowanie do 2030 roku największej armii lądowej w Europie.

Ministerstwo chce również, aby przemysł obronny stał się motorem napędowym polskiej gospodarki. W planach jest m.in. uruchomienie 7 mld zł wsparcia dla firm zbrojeniowych z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, finansowanego w ramach KPO. W planach rządu kluczową rolę odgrywają nowoczesne technologie, w tym systemy cybernetyczne oraz rozwiązania "podwójnego zastosowania" (cywilno-wojskowe).

Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa

Szef MON otwarcie mówi o trudnej sytuacji w regionie. Wymienia zagrożenia, z którymi muszą mierzyć się polskie służby:

Prowokacje na Morzu Bałtyckim.

Zakłócenia sygnału GPS.

Akty sabotażu.

Zagrożenia wywiadowcze.

Minister zaznacza, że bezpieczeństwo państwa opiera się na trzech filarach: silnym społeczeństwie, silnej armii oraz silnych sojuszach.

Warszawskie Targi Obronne

Informacje o negocjacjach z USA padły podczas Warszawskich Targów Obronnych w Centrum Targowym EXPO XXI. To dwudniowe wydarzenie skupia wojsko, służby mundurowe oraz czołowych producentów sprzętu militarnego. Wystawcy prezentują nowoczesny sprzęt, w tym: czołgi Abrams, kołowe transportery opancerzone Rosomak, specjalistyczne pojazdy policji i straży granicznej, systemy antydronowe i technologie cyberbezpieczeństwa.

Pierwszy dzień targów ma charakter branżowy i ekspercki – uczestnicy dyskutują m.in. o logistyce w czasie kryzysu, roli satelitów w obronie oraz medycynie pola walki. W sobotę wystawa otwiera się dla szerokiej publiczności, oferując pokazy i warsztaty związane z gotowością kryzysową.