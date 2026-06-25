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Sprawa polskich MiG-ów dla Ukrainy "nie jest skasowana". Słowa Tomczyka dają do myślenia

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:02
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Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk/PAP Archiwalny
Te słowa Cezarego Tomczyka dają do myślenia. Wiceszef MON zapowiedział, że jeszcze w czwartek będzie rozmawiał z wiceministrem obrony Ukrainy Serhijem Bojewem o sprawie samolotów MiG-29 i możliwej wymianie z Ukrainą za technologie dronowe. Jak zaznaczył, ciągle widzi możliwości, by "ta kwestia została domówiona i zawarta".

Cezary Tomczyk w rozmowie z dziennikarzami na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku odniósł się do tego, że nie są na niej obecni prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ani szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Tomczyk: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i to, że dzisiaj i Ukraina, i Polska są reprezentowane na poziomie premiera, skutkuje tym, że skupiamy się bardziej na gospodarce, na wszystkich umowach, które będą zawierane, a nie na kwestiach przeszłości czy historycznych – odpowiedział wiceminister.

To jest dzisiaj już czas na deeskalację, na to, by zrobić krok do przodu, bo interesy przed nami ogromne. Polskie firmy na tym skorzystają, wymiana gospodarcza między Polską a Ukrainą to trzy do jednego, i na tym chcemy się skupić – zaznaczył.

Tomczyk: Planowane jest podpisanie blisko 200 umów z Ukrainą

Zaznaczył, że planowane jest podpisanie ogólnie blisko 200 umów. Współpraca gospodarcza między Polską a Ukrainą jest na bardzo wysokim poziomie i, nawet jeśli czasem nie widać różnego rodzaju współpracy w przemyśle zbrojeniowym, to nie znaczy, że jej nie ma. To znaczy, że firmy nie są zainteresowane tym, by o tym mówić głośno – ocenił.

Zwrócił uwagę, że – jeśli spojrzymy na dane – to Polska staje się jednym z głównych eksporterów, jeśli chodzi o komponenty do dronów i w ogóle przemysł dronowy. Mamy się czym pochwalić, mamy swoje karty, które dotyczą tej współpracy i mam nadzieję, że od tej pory będzie tylko lepiej – podkreślił wiceszef MON.

Tomczyk: Sprawa MiG-ów nie jest skasowana, tylko jest w dyskusji

Pytany o sprawę MiG-ów 29 i możliwej wymiany z Ukraińcami za technologie dronowe, Tomczyk powiedział, że – jego zdaniem – "sprawa nie jest skasowana, tylko jest w dyskusji". I ciągle widzimy możliwości, by ta kwestia została domówiona i zawarta – zaznaczył.

Będę dzisiaj też o tym rozmawiał z (ukraińskim) wiceministrem obrony (Serhijem) Bojewem. Zakłady produkcyjne, które mogłyby doprowadzić do modernizacji MiG-ów, oczywiście na koszt strony ukraińskiej, są dzisiaj ze sobą w kontakcie – powiedział Tomczyk.

Wiceministra spytano też, co stoi na przeszkodzie, by tego rodzaju umowa doszła do skutku. Po naszej stronie nic - zapewnił. Dodał, że strona ukraińska dokonała inspekcji MiG-29 i uważa, że może dokonać tego typu wymiany, jeżeli zostaną zmodernizowane. My tego na własny koszt nie zrobimy – zaznaczył Tomczyk.

Tomczyk: Wymiana MiG-ów za technologie dronowe jest fair

My zrobiliśmy dla Ukrainy bardzo wiele, robimy bardzo wiele każdego dnia, ale są granice, których przekraczać nie wolno, uważamy że taka wymiana za technologie dronowe jest po prostu wymianą fair, oczywiście ze wskazaniem na Ukrainę, bo Ukraina prowadzi wojnę. Musimy o tym zawsze pamiętać, kiedy dokonujemy tego typu transakcji – dodał.

Pytany o to, które polskie firmy z sektora obronnego mogą zawrzeć podczas konferencji w Gdańsku umowy, Tomczyk zaznaczył, że firmy same będą o tym informować. Wymienię tutaj tylko jedną firmę: WB Electronics, która od wielu lat sprzedaje drony na Ukrainę, różnego rodzaju komponenty, są też (inne) polskie firmy, które na jakimś poziomie dostarczają komponenty do dronów na Ukrainę. Te firmy są tu obecne, myślę, że będzie dużo dobrych wiadomości z tej konferencji – zaznaczył wiceminister.

Tomczyk: W tej części świata nic nie wydarzy się bez Polski

Tomczyka pytano także o sprawę możliwych negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją. Jestem przekonany, że w tej części świata nic nie wydarzy się bez Polski. Ponad 90 procent wsparcia dla Ukrainy idzie przez Polskę. Polska zabezpiecza też Ukrainę logistycznie i pod wieloma innymi względami. Nic bez Polski w Europie, jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, się nie wydarzy, nawet jeśli niektórzy chcą, aby tak się wydarzyło – stwierdził wiceszef MON.

W połowie czerwca Tomczyk mówił, że Ukraina nie otrzymała jeszcze od Polski samolotów bojowych MiG-29, ponieważ nie została "dopięta" sprawa transferu technologii dronowych, które Kijów miał przekazać polskiemu wojsku w zamian za poradzieckie maszyny.

MiG-i-29, używane w polskim lotnictwie od 1989 roku, są obecnie zastępowane nowocześniejszymi maszynami, w tym szkolno-bojowymi FA-50 i samolotami wielozadaniowymi F-35. Pod koniec ub.r. MON i Sztab Generalny WP informowały o planowanym przekazaniu Ukrainie pozostałych na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych MiG-ów. Wywołało to burzę na linii rząd-prezydent. Przedstawiciele ośrodka prezydenta i BBN zastrzegali, że nie otrzymali w tej sprawie żadnej informacji. Nie zgadzał się z tym MON, argumentując, że sprawa ta była poruszana na obradującym co wtorek Komitecie RM ds. bezpieczeństwa narodowego, w którym zawsze udział bierze przedstawiciel prezydenta. W zamian MON sygnalizował, że Polska chciałaby skorzystać z ukraińskiego doświadczenia w obszarze dronów i systemów antydronowych.

Po wizycie w Polsce prezydenta Zełenskiego – w grudniu ub.r. – prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że po wypełnieniu kwestii formalnych sfinalizowane zostanie przekazanie Ukrainie poradzieckich myśliwców.

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Źródło PAP
Tematy: wojna w UkrainieCezary TomczykMiGMig-29
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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