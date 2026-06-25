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Swyrydenko: Jak mówią nasi wojskowi – albo się zmienisz, albo zginiesz

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
11 minut temu
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Julia Swyrydenko
Julia Swyrydenko/PAP
W ciągu kolejnych dwóch dni Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 100 mln euro – powiedziała w czwartek w Gdańsku premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Zauważyła także, że Ukraina zmienia całą Europę. "Jak mówią nasi wojskowi – albo się zmienisz, albo zginiesz" – podkreśliła.

Głównym tematem odbywającej się w Gdańsku dwudniowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026) będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa.

Swyrydenko: Oczekujemy podpisania 160 umów wartych 100 mln euro

W ciągu kolejnych dwóch dni tej konferencji my oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 100 mln euro – oświadczyła premier Ukrainy podczas inauguracji wydarzenia. Wskazała, że będą one miały wpływ na wiele wymiarów – rozwoju regionalnego, biznesowego, a także obronnego.

Swyrydenko: Jak mówią nasi wojskowi – albo się zmienisz, albo zginiesz

Swyrydenko podkreśliła, że zagrożenie dla naszego kontynentu jest egzystencjonalne. Jak mówią nasi wojskowi – albo się zmienisz, albo zginiesz, i takie jest nasze podejście do tej pełnoskalowej wojny, i to jest nasza supermoc. Ukraina zmienia obronność, energetykę, odbudowę w całej Europie – mówiła.

Swyrydenko: Te wydatki pomogą wzmocnić obronę Ukrainy

Swyrydenko podziękowała europejskim partnerom za wsparcie w postaci 90 mld euro. Mamy świetne wiadomości, pierwsze wydatki zostaną dzisiaj ogłoszone i te wydatki pomogą wzmocnić nam naszą obronę, utrzymać stabilność makroekonomiczną, jak również odbudować system energetyczny przed nowym sezonem grzewczym – powiedziała.

Podczas czwartkowej inauguracji Konferencji szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że do Ukrainy trafi tego dnia pierwsza płatność na kwotę 3,2 mld euro z unijnej pożyczki UE opiewającej na 90 mld euro.

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Źródło PAP
Tematy: wojna w UkrainieGdańskJulia Swyrydenkopremier Ukrainy
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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