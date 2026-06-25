Głównym tematem odbywającej się w Gdańsku dwudniowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026) będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa.
Swyrydenko: Oczekujemy podpisania 160 umów wartych 100 mln euro
W ciągu kolejnych dwóch dni tej konferencji my oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 100 mln euro – oświadczyła premier Ukrainy podczas inauguracji wydarzenia. Wskazała, że będą one miały wpływ na wiele wymiarów – rozwoju regionalnego, biznesowego, a także obronnego.
Swyrydenko: Jak mówią nasi wojskowi – albo się zmienisz, albo zginiesz
Swyrydenko podkreśliła, że zagrożenie dla naszego kontynentu jest egzystencjonalne. Jak mówią nasi wojskowi – albo się zmienisz, albo zginiesz, i takie jest nasze podejście do tej pełnoskalowej wojny, i to jest nasza supermoc. Ukraina zmienia obronność, energetykę, odbudowę w całej Europie – mówiła.
Swyrydenko: Te wydatki pomogą wzmocnić obronę Ukrainy
Swyrydenko podziękowała europejskim partnerom za wsparcie w postaci 90 mld euro. Mamy świetne wiadomości, pierwsze wydatki zostaną dzisiaj ogłoszone i te wydatki pomogą wzmocnić nam naszą obronę, utrzymać stabilność makroekonomiczną, jak również odbudować system energetyczny przed nowym sezonem grzewczym – powiedziała.
Podczas czwartkowej inauguracji Konferencji szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że do Ukrainy trafi tego dnia pierwsza płatność na kwotę 3,2 mld euro z unijnej pożyczki UE opiewającej na 90 mld euro.
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.