Nowe informacje o stałej bazie USA w Polsce. Szef MON ujawnia

Władysław Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu podkreślał, że "Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium".

Blisko 60% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce.



Po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na moją propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji.



Zwiększone zaangażowanie wojsk… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 28, 2026

Szef MON o bezpieczeństwie Polski

W niedzielę na X przekazał, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję - "jesteśmy na kolejnym etapie rozmów". "W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji" - dodał. "Zwiększone zaangażowanie wojsk USA to silniejsze odstraszanie i bezpieczna Polska" - podkreślił szef MON.

10 tys. żołnierzy USA w Polsce

W Polsce obecnie stacjonuje, rotacyjnie i w ramach stałej obecności, ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. Kluczowe elementy ich rozmieszczenia to stałe Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Camp Kościuszko w Poznaniu oraz Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych (również w Poznaniu), który zapewnia wsparcie administracyjne i logistyczne.

Tam może być zlokalizowana stała baza USA w Polsce

Wiceszef MON Stanisław Wziątek pytany w czerwcu o możliwą lokalizację stałej bazy wojskowej w Polsce powiedział, że ta "na pewno" znajdzie się na zachodzie kraju, a jako atrakcyjną lokalizację wskazał Szczecin. "Łatwość transportu ciężkiego sprzętu dodatkową drogą komunikacyjną ma tutaj ogromne znaczenie" - mówił.

Zwieńczenie polskich zabiegów w USA

Polska od dłuższego czasu zabiega, by coraz więcej sił USA obecnych w Polsce było w formule stałej - tzn. w postaci stałych baz, w których rozmieszczone są konkretne jednostki sił USA, a amerykańscy żołnierze mieszkają w Polsce przez dłuższy czas, np. sprowadzając do Europy swoje rodziny. W formule obecności rotacyjnej amerykańscy żołnierzy przyjeżdżają do Polski na okres kilku miesięcy, a potem są zmieniani przez kolegów z innej jednostki o podobnych zdolnościach.