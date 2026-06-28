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Nowe informacje o stałej bazie USA w Polsce. Szef MON ujawnia

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 11:36
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Kosiniak-Kamysz
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz o bazach USA w Polsce/PAP/EPA
Szef MON poinformował, że rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce są coraz bardziej zaawansowane. Wicepremier, minister Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w Pentagonie trwa "przegląd sił", który ma stanowić podstawę dalszych decyzji.

Władysław Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu podkreślał, że "Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium".

Szef MON o bezpieczeństwie Polski

W niedzielę na X przekazał, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję - "jesteśmy na kolejnym etapie rozmów". "W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji" - dodał. "Zwiększone zaangażowanie wojsk USA to silniejsze odstraszanie i bezpieczna Polska" - podkreślił szef MON.

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10 tys. żołnierzy USA w Polsce

W Polsce obecnie stacjonuje, rotacyjnie i w ramach stałej obecności, ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. Kluczowe elementy ich rozmieszczenia to stałe Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Camp Kościuszko w Poznaniu oraz Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych (również w Poznaniu), który zapewnia wsparcie administracyjne i logistyczne.

Tam może być zlokalizowana stała baza USA w Polsce

Wiceszef MON Stanisław Wziątek pytany w czerwcu o możliwą lokalizację stałej bazy wojskowej w Polsce powiedział, że ta "na pewno" znajdzie się na zachodzie kraju, a jako atrakcyjną lokalizację wskazał Szczecin. "Łatwość transportu ciężkiego sprzętu dodatkową drogą komunikacyjną ma tutaj ogromne znaczenie" - mówił.

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Zwieńczenie polskich zabiegów w USA

Polska od dłuższego czasu zabiega, by coraz więcej sił USA obecnych w Polsce było w formule stałej - tzn. w postaci stałych baz, w których rozmieszczone są konkretne jednostki sił USA, a amerykańscy żołnierze mieszkają w Polsce przez dłuższy czas, np. sprowadzając do Europy swoje rodziny. W formule obecności rotacyjnej amerykańscy żołnierzy przyjeżdżają do Polski na okres kilku miesięcy, a potem są zmieniani przez kolegów z innej jednostki o podobnych zdolnościach.

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Źródło PAP
Tematy: USAMONamerykańska baza wojskowa
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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