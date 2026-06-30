Giertych o "PiS-owskim zabetonowaniu prokuratury". Składa zażalenia ws. "dwóch wież"

Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 10 lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna, działce w Warszawie. We wtorek rzecznik warszawskiej prokuratury poinformował w komunikacie, że 25 czerwca śledztwo umorzono. Jak czytamy w komunikacie, trzy opisane kwestie śledztwa umorzone zostały "wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Roman Giertych oburzony

Do decyzji prokuratury odniósł się Roman Giertych. "Zgodnie z tym, czego się spodziewałem po uchylaniu 80% moich pytań do Jarosława Kaczyńskiego, [prokurator Małgorzata Szeroczyńska] umorzyła śledztwo w sprawie II wież. Znamienne jest też to, że prokuratura Prokuratura Okręgowa w Warszawie odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek do oskarżeń wobec prokuratora i pełnomocników pokrzywdzonego" - napisał na X. Wartościowanie stanowisk – znaczenie, metoda, praktyka

Prokurator Małgorzata Szeroczyńska, która pomimo przegranej w sądzie nie dopatrzyła się dwa tygodnie temu przestępstwa w tym jak dwóch rosłych policjantów złamało drobnej nastolatce rękę za to, że protestowała w obronie prawa do demonstracji kobiet przeciwko wyrokowi TK, dzisiaj,… — Roman Giertych (@GiertychRoman) June 30, 2026

Giertych: sytuacja dojrzała do rozstrzygnięć w TK

"Tak zdumiewającej zmiany prokuratora tylko dlatego, że potencjalny podejrzany wykrzykuje do pełnomocnika pokrzywdzonego: „Morderco!” nie widziano w historii prokuratury. I na miejsce Wrzosek wskazano prok. Szeroczyńską. Była to bezczelna manipulacja. Nie zmienia się składu prowadzącego śledztwo z tego powodu, że tym których śledztwo dotyczy nie podoba się prokurator. Sytuacja w prokuraturze dojrzała do rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego (po przywróceniu we wrześniu jego normalnego funkcjonowania). Pisowskie zabetonowanie istniejących tam układów musi się skończyć. Bez tego pisowcy złodzieje, oszuści i bandyci będą nam się śmiali w twarz.