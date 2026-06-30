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Giertych o "PiS-owskim zabetonowaniu prokuratury". Składa zażalenia ws. "dwóch wież"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 10:10
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Prezes PiS Jaroslaw Kaczynski w prokuraturze
Roman Giertych będzie apelował ws. "dwóch wież"/Agencja Gazeta
Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła 25 czerwca b.r. śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Mecenas Roman Giertych jest oburzony i zapowiada podjęcie oficjalnych działań. Złoży zażalenie na decyzję prokuratury. "Bez tego pisowcy złodzieje, oszuści i bandyci będą nam się śmiali w twarz" - napisał.

Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 10 lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna, działce w Warszawie. We wtorek rzecznik warszawskiej prokuratury poinformował w komunikacie, że 25 czerwca śledztwo umorzono. Jak czytamy w komunikacie, trzy opisane kwestie śledztwa umorzone zostały "wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Roman Giertych oburzony

Do decyzji prokuratury odniósł się Roman Giertych. "Zgodnie z tym, czego się spodziewałem po uchylaniu 80% moich pytań do Jarosława Kaczyńskiego, [prokurator Małgorzata Szeroczyńska] umorzyła śledztwo w sprawie II wież. Znamienne jest też to, że prokuratura Prokuratura Okręgowa w Warszawie odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek do oskarżeń wobec prokuratora i pełnomocników pokrzywdzonego" - napisał na X. Wartościowanie stanowisk – znaczenie, metoda, praktyka

Prokuratura zdecydowała ws. śledztwa. Chodzi o słynne PiS-owskie "dwie wieże”
Prokuratura zdecydowała ws. śledztwa. Chodzi o słynne PiS-owskie "dwie wieże”

Giertych: sytuacja dojrzała do rozstrzygnięć w TK

"Tak zdumiewającej zmiany prokuratora tylko dlatego, że potencjalny podejrzany wykrzykuje do pełnomocnika pokrzywdzonego: „Morderco!” nie widziano w historii prokuratury. I na miejsce Wrzosek wskazano prok. Szeroczyńską. Była to bezczelna manipulacja. Nie zmienia się składu prowadzącego śledztwo z tego powodu, że tym których śledztwo dotyczy nie podoba się prokurator. Sytuacja w prokuraturze dojrzała do rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego (po przywróceniu we wrześniu jego normalnego funkcjonowania). Pisowskie zabetonowanie istniejących tam układów musi się skończyć. Bez tego pisowcy złodzieje, oszuści i bandyci będą nam się śmiali w twarz.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSRoman Giertychdwie wieże
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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