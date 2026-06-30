Prokuratura zdecydowała ws. śledztwa. Chodzi o słynne PiS-owskie "dwie wieże”

Postępowanie dotyczyło trzech zarzutów związanych z inwestycją spółki Srebrna i Fundacją Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Wszystkie trzy umorzono "wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".

Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 10 lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna, działce w Warszawie. Kontrola podatkowa i celno - skarbowa

Prokuratura podjęła decyzję ws. trzech linii śledztwa

We wtorek rzecznik warszawskiej prokuratury poinformował w komunikacie, że 25 czerwca śledztwo umorzono. Jak czytamy w komunikacie, trzy opisane kwestie śledztwa umorzone zostały „wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”. Prok. Skiba przypomniał, że śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie "nie mniejszej niż 1.300.000 euro", przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna. Jak zaznaczył, chodziło o wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd co do posiadania uprawnień do podejmowania decyzji w imieniu tej spółki, zamiaru realizacji inwestycji w postaci budynku wysokościowego na nieruchomości usytuowanej w Warszawie przy ul. Srebrnej oraz zamiaru wywiązania się wobec pokrzywdzonego z zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w imieniu spółki, polegającego na podjęciu się działań związanych z przygotowaniem tej inwestycji.

Śledztwo dotyczyło też sprawy przyjęcia 7 lutego 2018 r. korzyści majątkowej w kwocie 50 tys. zł przez członka Rady Fundacji "Instytut im. Lecha Kaczyńskiego" w zamian za "nadużycie udzielonych mu uprawnień i niedopełnienie ciążących na nim obowiązków" co mogło wyrządzić Fundacji szkodę majątkową.

Chodziło też o "nakłanianie" w lutym 2018 r. Geralda Birgfellnera do udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy zł. członkowi Rady Fundacji "Instytut im. Lecha Kaczyńskiego”, a następnie ułatwienia udzielenia ustalonemu członkowi Rady Nadzorczej Fundacji korzyści majątkowej w kwocie 50 tysięcy złotych i jej przyjęcia w zamian za nadużycie przez Radę udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążących na niej obowiązków. Prok. Skiba zaznaczył, że do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, prokuratura nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia.

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego

10 czerwca informowano o przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze. Prezes PiS zeznawał w sprawie "dwóch wież". Do owej sprawy powrócono po zmianie władzy, w lutym 2025 roku.

Śmierć Barbary Skrzypek

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