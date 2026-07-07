Donald Tusk o pomocy dla Ukrainy: Polska nie wyrywa się do przodu

Premier Donald Tusk odniósł się do kwestii wsparcia militarnego dla Kijowa. Szef rządu zaznaczył, że polska polityka w odniesieniu do rosyjskiej agresji jest przemyślana i odporna na wewnętrzne gry polityczne. Podczas gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski mają zapewnić sojuszników, że działania Warszawy pozostają stabilne.

Szef rządu podkreślił, że pomoc dla Ukrainy to dla Polski kwestia kluczowa. Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji nie tylko ze względu na przyzwoitość i solidarność, ale przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo i interes narodowy – zaznaczył Tusk.

Tusk zapewnia: Działamy bardzo rozsądnie

Donald Tusk odrzucił oskarżenia o niekontrolowane wspieranie Kijowa. Zapewnił, że polski rząd działa w pełnym porozumieniu z dowództwem NATO, aby europejska pomoc była precyzyjnie skoordynowana. Premier uspokoił również nastroje wokół finansowania tych działań: Także możecie być państwo spokojni, Polska nie wyrywa się z wydatkami czy z donacjami do przodu przed innych. Działamy bardzo odpowiedzialnie i rozsądnie, ale działamy po to, aby Rosja nie stanowiła większego niż do tej pory zagrożenia dla Polski, dla regionu, dla Europy.

Premier podkreślił również, że koalicja rządząca twardo broni polskich interesów, gdy zachodzi taka potrzeba. Nie jesteśmy naiwni, kiedy trzeba bronić choćby polskiego rolnika przed nadmiernym importem z Ukrainy, to my podejmowaliśmy twarde decyzje, ale w kwestii bezpieczeństwa, współpracy militarnej, obrony przed Rosją będziemy dalej ściśle współpracować – dodał.

Kontrowersje wokół pocisków Patriot

Ostatnio w przestrzeni publicznej wybuchła dyskusja po doniesieniach o przekazaniu Ukrainie zaawansowanych pocisków PAC-3 MSE do systemów Patriot. W odpowiedzi na krytykę ze strony opozycji i środowiska prezydenckiego, Ministerstwo Obrony Narodowej odtajniło dane o donacjach z lat 2022–2026. Z raportu MON wynika, że:

Łączny koszt polskich donacji wynosi około 16,45 mld zł.

Większość tej kwoty (14,9 mld zł) przypada na lata 2022–2023, czyli okres rządów PiS.

Decyzja o przekazaniu pocisków Patriot zapadła w ramach działań rządu, co wywołało ostrą reakcję prezydenta Karola Nawrockiego, który zwrócił się do szefa MON: Decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć. Rząd utrzymuje, że wszelkie decyzje o charakterze militarnym są podejmowane zgodnie z kompetencjami rządu i służą wzmocnieniu bezpieczeństwa całego regionu.