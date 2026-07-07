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Erdogan i Trump uratują NATO? Turcja ujawnia swój plan

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 04:22
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Erdogan i Trump uratują NATO? Turcja ujawnia swój plan
Erdogan i Trump uratują NATO? Turcja ujawnia swój plan/PAP/EPA
Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan oświadczył w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla dziennika "New York Times", że relacje tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana z prezydentem USA Donaldem Trumpem mogą pomóc w złagodzeniu różnic wewnątrz NATO.

W wywiadzie dla "NYT", udzielonym przed szczytem NATO w Ankarze zaplanowanym na 7–8 lipca, Fidan powiedział, że Turcja ma nadzieję wykorzystać bliskie kontakty łączące Erdogana i Trumpa do promowania jedności wewnątrz Sojuszu.

Relacje między prezydentem Erdoganem a prezydentem Trumpem mogą pomóc w zmniejszeniu napięć wewnątrz NATO – zauważył Fidan, określając te stosunki jako oparte na wzajemnym zaufaniu i przyjaźni. Stwierdził, że Turcja zamierza wykorzystać bliskość przywódców "dla wyższego dobra i z korzyścią dla całej rodziny NATO".

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Erdogan i Trump uratują NATO? Turcja ujawnia swój plan

Odnosząc się do wcześniejszej krytyki NATO ze strony Trumpa, Fidan wyraził przekonanie, że dyskusje podczas szczytu w Ankarze przebiegną sprawnie, pomimo różnic politycznych.

Nie widzę w tym względzie żadnych problemów – zauważył, dodając, że choć sojusznicy często posługują się ostrą retoryką, w praktyce niewiele się zmieniło.

Fidan podkreślił, że Turcja podziela pogląd swoich europejskich sojuszników na temat znaczenia NATO, zaznaczając, że Sojusz pozostaje niezbędny dla bezpieczeństwa Europy. Nikt nie kwestionuje konieczności istnienia NATO – zaznaczył szef tureckiej dyplomacji.

Fidan odniósł się też do podejmowanych w Unii Europejskiej działań w dziedzinie obronności, stwierdzając, że powinny ona uzupełniać NATO, a nie je zastępować. Dodał, że Turcja i kraje europejskie powinny nadal postrzegać się nawzajem jako kluczowi partnerzy w zakresie wspólnego bezpieczeństwa.

My również jesteśmy częścią Europy – powiedział. Jeśli nie zjednoczymy się w Europie i nie zbudujemy wspólnej platformy bezpieczeństwa, nigdy nie będziemy czuć się wystarczająco bezpieczni - dodał.

W dniach 7–8 lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO z udziałem przywódców 32 państw członkowskich oraz przedstawicieli państw regionu Zatoki Perskiej i Azji-Pacyfiku. Polskę w Ankarze reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpNATOErdoganRecep Tayyip Erdogan
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oprac. Aneta Malinowska

Dziennikarka. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracowała m.in. w Polskim Radiu, Superstacji, Wirtualnej Polsce oraz w portalach Tokfm.pl i Gazeta.pl, a także w kilku mniejszych redakcjach radiowych i internetowych. W Dziennik.pl zajmuje się przede wszystkim tematami społeczno-politycznymi.

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