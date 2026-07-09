Dziennik Gazeta Prawana logo

Awantura w Inowrocławiu. Europoseł Obajtek szarpał się z prezesem Solino

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:24
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Daniel Obajtek, Wojciech Kotlarek
Obajtek szarpał się z prezesem Solino/PAP
W Inowrocławiu doszło do konfrontacji z udziałem europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka oraz prezesa kopalni soli Solino, Wojciecha Kotlarka. Polityk, wspierający strajkujących górników sprzeciwiających się sprzedaży aktywów firmy Qemetica, podjął próbę siłowego wejścia do siedziby spółki, co doprowadziło do ostrej szamotaniny i interwencji policji. Obajtek oskarżył prezesa o naruszenie nietykalności cielesnej, zapowiadając kontynuację protestu głodowego.

Incydent w Inowrocławiu z udziałem Daniela Obajtka

W czwartek w Inowrocławiu doszło do napiętej sytuacji z udziałem europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka oraz posła Przemysława Czarnka, którzy pojawili się w mieście, aby wesprzeć strajk głodowy górników kopalni soli Solino. Protest pracowników ma związek z planowaną sprzedażą aktywów chemicznej spółki Qemetica (dawniej Ciech) niemieckiemu koncernowi K+S.

Niemcy przewidują polityczne trzęsienie ziemi w Warszawie. "Rozłam w PiS może być początkiem końca"
Niemcy przewidują polityczne trzęsienie ziemi w Warszawie. "Rozłam w PiS może być początkiem końca"

Zdaniem protestujących oraz wspierających ich polityków PiS, transakcja ta zagraża przyszłości kopalni, która jest głównym dostawcą solanki dla zakładu, dlatego domagają się oni przejęcia tych aktywów przez państwo. Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej argumentował, że sytuacja kopalni uległa znacznemu pogorszeniu po zmianie władzy, wskazując, iż za czasów rządów PiS kopalnia wydobywała znacznie więcej surowca.

Daniel Obajtek podjął próbę wejścia do siedziby spółki IKS Solino, argumentując swoje działanie statusem europarlamentarzysty i chęcią zwrócenia uwagi opinii publicznej na - jego zdaniem - skandaliczne praktyki gospodarcze. Zamiar ten napotkał zdecydowany opór prezesa firmy, Wojciecha Kotlarka, który odmówił politykowi wstępu do budynku i nakazał mu opuszczenie terenu.

Obajtek szarpał się z prezesem Solino

Sytuacja szybko przerodziła się w konfrontację fizyczną, podczas której doszło do przepychanek i wzajemnych oskarżeń o naruszenie nietykalności cielesnej. Obajtek, próbując dostać się przez bramki wejściowe, zapowiedział prezesowi wyciągnięcie konsekwencji, podczas gdy Kotlarek wzywał na miejsce funkcjonariuszy policji.

Po przybyciu policji sytuacja została opanowana, jednak konflikt przeniósł się na płaszczyznę prawną. Europoseł PiS utrzymywał, że wobec niego została użyta przemoc, oskarżając prezesa Solino o szarpanie i pobicie. Z kolei funkcjonariusze poinformowali polityka o przysługującej mu procedurze złożenia oficjalnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na najbliższym komisariacie.

Daniel Obajtek zadeklarował podjęcie strajku głodowego. Będę protestował do piątku do wieczora z moimi pracownikami. To będzie strajk głodowy. Mam prawo wejść na teren tej firmy, jestem europarlamentarzystą, nie wchodzę w część produkcyjną, a tylko biurową, bo chcę zwrócić opinii publicznej uwagę, że takie skandale gospodarcze nie powinny mieć miejsca - mówił.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSObajtekkopalnia solisolino
Powiązane
Obajtek
Obajtek w opałach. W PE jest wniosek o uchylenie mu immunitetu. Sprawa milionowego podatku
PE
Obajtek, Jaki, Braun i Buczek pozbawieni immunitetów przez PE. Co dalej?
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska nieruchomościami stoi. Obcokrajowcy masowo wykupują mieszkania »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Kwiczoł
Trudny quiz z polskich ptaków. 15/15 tylko dla orłów
Quiz z geografii
Trudny quiz z geografii. 15/15 tylko dla orłów
Zawieś to na borówce, a ptaki będą się trzymać z dala od owoców
Zawieś to na borówce, a ptaki będą się trzymać z dala od owoców
Wiśniewski, Mandaryna
Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Oto szczegóły
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj