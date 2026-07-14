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Są wnioski o uchylenie immunitetów trzem posłom. "Każda ze spraw dotyczy odrębnego zdarzenia"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
37 minut temu
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Są wnioski o uchylenie immunitetów trzem posłom. "Każda ze spraw dotyczy odrębnego zdarzenia"/East News
Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wnioski o uchylenie immunitetów Katarzynie Ueberhan, Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu oraz Tadeuszowi Chrzanowi. Sprawy, prowadzone w różnych jednostkach prokuratury, dotyczą m.in. składania fałszywych oświadczeń majątkowych, przywłaszczenia mienia oraz nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Prokuratura podkreśla, że zarzucane czyny nie mają związku z wykonywaniem mandatu poselskiego.

Są wnioski o uchylenie immunitetów wobec trzech posłów

W dniach 13 i 14 lipca 2026 r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzowi Czarzastemu wnioski o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie trojga posłów Katarzyny Ueberhan, Władysława Teofila Bartoszewskiego i Tadeusza Chrzana do odpowiedzialności karnej.

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"Wnioski zostały sporządzone na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w odrębnych postępowaniach przygotowawczych, prowadzonych w różnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Każda ze spraw dotyczy odrębnego zdarzenia" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Podejrzenia popełnienia przestępstw, fałszywe oświadczenia majątkowe

"Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu posłance Katarzynie Ueberhan są ustalenia dokonane w postępowaniu Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o sygn. akt 3032-1.Ds.55.2023, zainicjowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, dotyczącym złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenia powierzonego pojazdu mechanicznego: - podano.

Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu są ustalenia dokonane w postępowaniu Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej o sygn. 1001-105.Ds.46.2025, zainicjowanym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, złożonym przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Tadeuszowi Chrzanowi są ustalenia dokonane w postępowaniu Prokuratury Okręgowej w Przemyślu o sygn. 3035-1.Ds.77.2025, zainicjowanym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Na podstawie zebranych dowodów prokurator przyjął, że zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w związku z niedopełnieniem obowiązków przez Tadeusza Chrzana, pełniącego w 2018 r. funkcję Starosty Jarosławskiego, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie otwartej strzelnicy w Maleniskach, finansowanej z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej.

Immunitety posłów

Katarzyna Ueberhan, Tadeusz Chrzan i Władysław Teofil Bartoszewski, jako posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, są chronieni immunitetem parlamentarnym, co zgodnie z art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. stanowi negatywną przesłankę procesową uniemożliwiającą przedstawienie im zarzutów i wykonanie czynności procesowych z ich udziałem w charakterze podejrzanych - wskazano w komunikacie.

Przeszkoda ta może zostać usunięta poprzez wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej albo poprzez złożenie przez zainteresowanego posła przed Marszalkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu.

Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób korzystających z immunitetu parlamentarnego stanowi realizację konstytucyjnej zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa, określonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czyny objęte wnioskami nie pozostają w związku z wykonywaniem przez wskazane osoby mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - zakońćzono.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: sejmimmunitetWładysław Teofil Bartoszewskitadeusz chrzan
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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